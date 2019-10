Kokoschkův obraz se prodal za rekordní sumu

Obraz Oskara Kokoschky z roku 1934 s názvem Praha - Pohled z křížovnického kláštera se na aukci v Praze prodal za 68,25 milionu korun. Včetně patnáctiprocentní aukční přirážky za něj nový majitel zaplatí téměř 78,5 milionu korun. Je to nový český aukční rekord. ČTK to sdělila Alena Havlíková z aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery.

Kokoschka obraz namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a patří do cyklu jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Dílo se tak přesně po 75 letech vrátilo zpět do této slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej. Jeho vyvolávací cena byla 68 milionů korun.

Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, například ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst, jsou součástí významných sbírek v Česku i zahraničí. Kokoschkův olej Praha - Pohled z křížovnického kláštera patří spolu s obrazy Praha - Karlův most, který vlastní Národní galerie Praha, a Praha - Hradčany a Petřín k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám, uvádí aukční síň. Kokoschka si pro práci na obraze vybral malý balkon v křížovnickém konventu na Starém Městě a odtud pak maloval Prahu téměř tři týdny.

Dosavadní rekord českých aukcí držel obraz průkopníka abstraktní malby Františka Kupky Plochy příčné II. V květnu se v Praze prodal za 65 milionů korun, s dvacetiprocentní přirážkou kupec zaplatil 78 milionů.