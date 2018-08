Orloj se vrací na Staroměstskou radnici. Hotovo na konci srpna

Práce na renovaci pražského staroměstského orloje se pomalu blíží ke konci. Turisticky atraktivní památka se po částech vrací na věž Staroměstské radnice. Ve středu byla usazena dvířka u apoštolů, ve čtvrtek se budou osazovat točny apoštolů a příští týden bude usazen čtyřiadvacetník. Po dokončení astrolábu se do věže vrátí mechanismus orloje. Vše by mělo být hotové do konce srpna. Informoval o tom Petr Skála, který je správcem orloje od roku 2009. Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna. Od té doby je v rukou restaurátorů. Náklady na renovaci památky činí 9,4 milionu korun.

"Čekáme, až bude hotový astroláb, protože práce na sebe mají návaznost. Teprve až bude astroláb zcela hotový, můžeme začít postupně stěhovat všechny mechanismy, které patří ke stroji orloje. Předtím se ale musí místnost vymalovat, což zatím není hotové. Ono to ale jde jedno za druhým a termíny zatím držíme," řekl Skála.

Orloj se na Staroměstskou radnici vrátí v nové podobě. Před demontováním orloje byla u apoštolů plechová dvířka ze 70. let minulého století, kdy nahradila skleněná vitrážová dvířka. Podle Skály se tehdy kvůli poruše dvířka neotevřela a apoštolové vitráže patrně rozbili hlavami. Po letošní rekonstrukci budou apoštolové znovu vycházet ze dvířek tvořených skleněnými vitrážemi. V případě poruchy se dvířka vyklopí, aby se nerozbila. Předlohou pro vitráže byly dochované fotografie.

Kromě Skály na orloji pracuje řada restaurátorů, kteří chtějí vrátit původní význam sochám představujícím tři nejhorší lidské hříchy, a to pýchu, lakomství a závist, a tři nejkrásnější lidské vlastnosti, tedy soucit, štědrost a skromnost. Opravit potřebovala kamenná výzdoba, kterou místy poškodili vandalové. Astroláb bude mít po dokončení prací vzhled odpovídající historickým dokumentům.

Po většinu času, kdy orloj nebyl na věži, jej na věži Staroměstské radnice nahrazovala obrazovka. Od 14. března do 7. srpna mohli návštěvníci metropole alespoň vidět projekci orloje, na které byly vidět všechny pohyby apoštolů a ciferníku, které doprovázelo i kokrhání kohouta a zvonění kostlivce.

V první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové do letošních oslav 100. výročí vzniku Československa. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 55 milionů korun bez DPH.