Masarykova chata na Šerlichu slouží turistům přes 90 let

Úctyhodných 130 let od založení oslaví v pondělí 11. června Klub českých turistů (KČT), který patří k nejstarším zájmovým spolkům na území republiky. Jedním z nejnavštěvovanějších zařízení klubu v hradeckém kraji patří Masarykova chata v nadmořské výšce 1 019 metrů na hřebeni Orlických hor, která funguje víc než 90 let.

Stylová restaurace v horské chatě obslouží v sezoně za víkend stovky turistů. Informovala o tom Martina Komárková, která na chatě pracuje 12 let, podílí se na provozu restaurace a má na starosti ubytování.

"Pro mě je to tady srdcovka. Máme dobrý kolektiv, je to takové rodinné prostředí, příjemné místo, neměnila bych," uvedla Komárková.

Masarykova chata je oblíbená především mezi turisty a v zimě u lyžařů. "Kdybych měla charakterizovat lidi, kteří se u nás nejčastěji ubytovávají, tak jsou to pohodáři dávající přednost zážitkům před luxusem. Wellness totiž u nás nenajdete. Hodně našich hostů to ale naopak oceňuje. Říkají, že u nás prožijí pravou atmosféru horských chat, jako když přijedou ke své babičce. Jezdí k nám kvůli klidné, možná až rodinné atmosféře a nádherné přírodě, a toho si ceníme," řekla Komárková.

Chata nabízí celoroční provoz, poskytuje restauraci s 80 místy a ubytování s kapacitou přes 50 lůžek. Stojí nad horským sedlem, přes které vede silnice spojující lyžařské středisko Deštné s Orlickým Záhořím. Nejvyšší vrchol Orlických hor Velká Deštná je vzdálen tři kilometry. Na chatu se lze až na výjimky dostat pohodlně pěšky z nedalekého parkoviště, ze kterého vede asfaltka. Zásobování je tedy po většinu roku možné autem.

"V zimě jsme už ale párkrát zažili, že se k chatě nešlo dostat jinak než pěšky. A to nejen od parkoviště. Šlapali jsme už i zledovatělými serpentinami, když byla silnice od Deštného nesjízdná. Někdy je to boj," poznamenala Komárková.

Chata byla postavena KČT podle projektu architekta Bohuslava Fuchse v letech 1924 až 1925, otevřena pro veřejnost byla v září 1925. Její vzhled zůstal až do dnešních dnů bez výraznějších změn. Roku 1935 byla před chatou odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka od Leoše Kubíčka. Na svém místě ale dlouho nevydržela, v roce 1938 ji tehdejší nájemce chaty ukryl před příchodem nacistů. I když se kopie ztracené busty na své místo po válce vrátila, stěhovala se ještě několikrát. V 50. letech byla odstraněna a zpět na kamenný podstavec vrácena v roce 1968. Do depozitáře putovala ještě jednou, a to na začátku 70. let. Na své místo se vrátila 7. března 1990 ve výroční den Masarykových narozenin.

Na počátku druhé světové války chata přežila pokus o vypálení, který naštěstí nevyšel. Později během války chatu přejmenovanou na Hitlerbaude využívali ranění piloti a rekreovali se v ní rodiny nacistických pohlavárů. Po válce chata opět nesla Masarykovo jméno, v 50. letech byla přejmenována na Chatu ČSTV na Šerlichu. Další přejmenování chatu čekalo v letech 1968 a 1990.