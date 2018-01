Pivní sbírky, Kašperská 30, čokoláda, neandrtálci či svatební inspirace

Předposlední lednový víkend si přijdou na své především sběratelé pivních suvenýrů, kteří mají sraz v Praze. Sportovci a běžkaři mohou vyrazit na Kašperskou třicítku, pro mlsouny se chystá Čokoládový festival v Liberci. Archeopark Všestary obsadí neandrtálci a svatební inspiraci lze načerpat na zámku v Litomyšli.

Tuto sobotu 20. ledna zamíří do pražských Dejvic sběratelé pivních suvenýrů. Sraz mají v menze Studentského domu a dorazí i "pivaři" ze Slovenska, Německa či Maďarska. Měnit a prodávat se budou tácky, cedule, plechovky, účtenky nebo třeba půllitry. Na čepu bude několik druhů piva a zajištěno je i občerstvení. Vstup je 50 Kč.

Atraktivní trasa vedoucí ze stadionu na Churáňově až do centra Národního parku Šumava se běžkařům otevře ve dnech 20. a 21. ledna. Účastníci Kašperské třicítky mohou 30 kilometrů dlouhou trasu zdolat volně či klasicky, anebo v rámci víkendu sjet oba závody najednou. Pro rodiny s dětmi a hobby běžkaře je připraven závod na deset kilometrů. Lze se přihlásit i na místě.

Čokoládový festival, neandrtálci v archeoparku i svatební veletrh

Historie čokolády, vaření s čokoládou, degustace, čokoládové workshopy... to nemůže být nic jiného než Čokoládový festival. Od 19. do 21. ledna ho hostí Centrum Babylon v Liberci. Připraven je i zábavný program - soutěže, kvízy, vystoupení. Dospělí zaplatí u vstupu 60 Kč, děti do šesti let mohou jít zdarma.

Archeopark Všestary doslova ožije. Víkendová akce od 20. do 21. ledna nese název: Neandrtálci a ti druzí. Na programu je interaktivní projekce, loutkové divadlo "Příběh neandrtálské tlupy", ukázka štípání pazourku i technik lovu velkých zvířat. Otevřeno bude od 09.00 do 16.00.

Předposlední lednový víkend 20. až 21. ledna bude možné načerpat trocha inspirace. Zámek Litomyšl zve na třetí ročník svatebního veletrhu. Budou k vidění nejnovější trendy - šaty, dorty, kytice, účesy a líčení, tabule i výzdoba. V plánu jsou i hudební vystoupení či módní přehlídky.