Ruská senátorka baví internet svým účesem

Uživatelé sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter, se v posledních dnech baví nad účesem ruské senátorky Valentiny Petrenkové. Díky své extravagantní kreaci na hlavě je v Rusku známá už několik let, avšak teprve nedávno ji "objevil" i zbytek světa.

Snímky ruské političky oblétly během několika dní téměř celý svět, a to především díky redaktorce serveru Pedestrian. "Zrovna jsem objevila vlasy ruské senátorky Valentiny Petrenkové a musím se o to podělit," napsala na svém twitterovém účtu Alex Bruce-Smithová. Její příspěvek s několika snímky účesu pak dále sdílely a komentovaly desítky tisíc uživatelů.

Vtipálci samozřejmě neváhali a ihned fotky upravili dle toho, co jim účes Petrenkové připomínal - od Marge Simpsonové přes kebab a Elvise až po extravagantní Effie Trinketovou ze snímku Hunger Games. Příspěvek od novinářky se také neobešel bez dráždivých poznámek - často se spekulovalo o tom, co by v účesu mohlo být ukryto. "Sakra. Už někdo kontroloval vlasy ruské senátorky Valentiny Petrenkové, jestli v nich nemá schovaný jed, odposlech nebo roboty? Mohla by tam toho být tuna..." napsala jedna z uživatelek.

Skutečné tajemství svého účesu však odhalila médiím sama Petrenková již před dvěma lety. "Jsem unavená z odpovídání na tyto otázky. Mám prostě kudrnaté vlasy. Zvedla jsem si je nahoru za pomoci několika sponek, to je vše," řekla kdysi pro ruskou rozhlasovou stanici Echo Moskvy.