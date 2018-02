Ledová Praha nabídne na tři dny otevřená muzea a památky

Návštěvu více než 40 muzeí, památek a dalších turistických cílů v metropoli nabízí 18. ročník akce Ledová Praha. Někam je vstup zdarma, jinam s výraznou slevou. Nabídka trvá od pátku do neděle, určená je pro rodiny s dětmi, ale také dětské oddíly nebo děti z dětských domovů. Akci společně pořádají Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí, ročně se ji zúčastní tisíce lidí.

K využití volných vstupů a slev potřebují lidé takzvanou Ledovou kartu, která je zdarma. Vyzvednout si ji mohou do dnešních 17:00 v ústředí Pionýra na Senovážném náměstí. "Musím říct, že počet zájemců je v posledních letech skoro neuvěřitelný. Vždyť rozdáváme kolem 15 tisíc kartiček. A letos to nevypadá, že by účastníků bylo méně. Je to i proto, že mnozí se vrací několik let po sobě, protože celou nabídku Ledovky za víkend prostě nejde projít," uvedla koordinátorka akce Irena Černá.

Kompletní nabídka vstupů je k dispozici na webu. Zdarma mohou lidé navštívit například novou budovu Národního muzea, Národní památník na Vítkově, Náprstkovo muzeum nebo třeba Síň slávy českého fotbalu. S různými slevami pak je třeba prohlídkový okruh B Pražského hradu, Židovské muzeum, Botanická zahrada, Staroměstská radnice nebo Vyšehrad.

Jako každý rok se v sobotu uskuteční i tradiční koncert Děti dětem, jehož základem jsou vystoupení úspěšných dětských účastníků otevřené kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek.