Podél železniční trati ve Vršovicích vznikne nová cyklotrasa

Podél železniční trati v Praze 10 - Vršovicích by mohla být nová stezka pro cyklisty. Vznikla by na místě kolejí, které v budoucnu nebude Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) využívat. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Termín vybudování cyklostezky zatím není znám. Vedení města chce rozšířit plán rozvoje cyklodopravy o další nové úseky, například trasu podél železnice ve Vysočanech nebo prodloužit trasu z Barrandova do Hlubočep.

Prostor pro cyklotrasu ve Vršovicích by měl vzniknout při rekonstrukci železničního koridoru v úseku mezi Hostivaří a Vršovicemi. Část kolejí přestane být pro železniční dopravu využívána. Podle internetových stránek Prahy 10 by mohly být práce na trati dokončeny v roce 2021, pak by začala stavba stezky.

Pražští radní už zahrnuli vršovickou trasu do dokumentu, který řeší rozvoj cyklodopravy v Praze. Kromě této trasy město dokument rozšířilo o další změny. Jednou z nich je například úprava tras v Horních Počernicích, kde bude vložena nová trasa do ulice Ve Žlíbku a trasa označená A26 bude přeložena blíže k trati.

Na území Prahy 6 bude přeložena trasa mezi Veleslavínem a okrajem Prahy. Nová cyklotrasa bude v ulicích Jugoslávských partyzánů a Svatovítská a prodloužena má být v Praze 5 trasa A114 z Barrandova do Hlubočep. Nová trasa propojí i Kateřinky s Opatovem na Jižním Městě.

Cyklisté mohou v Praze využívat cyklostezky, které jsou odděleny od automobilové dopravy, nebo cyklotrasy, které vedou po silnicích a jsou vyznačeny pouze značkami. V ulicích mohou jezdit rovněž vyznačenými cyklopruhy a na některých místech jsou tzv. cyklopiktogramy, které pouze upozorňují řidiče na místa, kde lidé na kolech často jezdí. V loňském roce plánovala Praha investovat do cyklodopravy 25 milionů korun.