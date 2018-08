Bosák: Nejsem aktivista. Když se dotknu Ruska, je oheň na střeše

Je jedním z nejoblíbenějších českých fotbalových komentátorů, ale v závěru uplynulého ruského šampionátu rozezlil mnoho svých příznivců. Jaromír Bosák během slavnostního ceremoniálu pronesl, že se akce neměla na východě Evropy vůbec konat. Za tento výrok následně schytal ostrou kritiku na sociálních sítích. Nyní se ke všemu vyjádřil v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV. Za svou větou si stojí.

I letošním fotbalovým mistrovstvím provázel diváky České televize známý a oblíbený komentátor Jaromír Bosák. Zúčastnil se už jedenáctého šampionátu a opět přinesl svým příznivcům mnoho zajímavostí a postřehů. Některé z nich ale během závěrečného slavnostního ceremoniálu naštval.

"Šampionát tady v Rusku, i když jsem to příliš nečekal, byl zorganizován výborně. Věci tady klapaly, ale zároveň si myslím, že tu vůbec neměl být z mnoha různých důvodů konán," řekl a rozohnil některé posluchačce, kteří ho následně začali urážet na sociálních sítích.

Za svým výrokem si však nadále stojí, jak prozradil v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV. "Určitě bych to řekl znovu, nejsem člověk, který by měnil své názory. Je ale úsměvné, že když jsem tutéž větu řekl po mistrovství světa v Jižní Africe a výrazně před šampionátem v Kataru, nikomu to nevadilo. Jakmile jsem se ale dotkl Ruska, byl hned oheň na střeše. Spousta lidí je na Rusko citlivá," uvedl Bosák.

"Když jsem napsal, co se mi nelíbilo v Brazílii, Francii či na Ukrajině, tak se nikdo neozval. Jakmile se dotknu Ruska, je tu okamžitě rozběhnutá poměrně nehomogenní skupina lidí, která začne vykřikovat: Potrestejte Bosáka, vyhoďte ho z televize, protože politizuje fotbal a pouští se do Ruska," pokračoval.

Šampionát se tam podle komentátora neměl konat z jak politických, tak ryze sportovních důvodů. "Státem organizovaný doping přinesl problémy mnoha sportovcům. Zároveň je víceméně potvrzené, že za volbou Ruska stála korupce. A když k tomu přidám politické motivy, jako jsou Krym a sestřelení malajského letadla, tak si myslím, že je mnoho důvodů, proč se tam mistrovství nemělo odehrát," tvrdí.

Jako politický aktivista, jak ho již někteří označili, se ale necítí. "Pořád někdo tvrdí, že to ode mě bylo politikum. Ale jak s tím souvisí to, že Rusové mají problém s dopingem? Jaký je politický problém, že byl podle veškerých zpráv šampionát koupený?" ptal se slavný žurnalista. Politika se však prý se sportem prolíná. "Kdyby šlo jen o sport, neukazovali by se tam čelní představitelé."

V rozhovoru se mimo jiné vyjádřil i k samotné organizaci vrcholové akce. "Nečekal jsem, že to zvládnou tak výborně. Co se týče organizace, nemám co vytknout. Kdyby to třeba fungovalo v Praze s metrem jako v Moskvě při mistrovství, tak bychom si všichni mohli pískat," uzavřel.