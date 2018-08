Baumrtová postoupila do semifinále znakařské stovky

Simona Baumrtová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy v Glasgow do odpoledního semifinále znakařské stovky. V rozplavbách skončila šestadvacetiletá česká rekordmanka časem 1:00,29 na desátém místě.

"Postup po tom včerejším finálovém uklouznutí, takže dobrý, i když to semifinále není zase nijak moc vysoko," řekla novinářům Baumrtová, jejíž mezičas na padesátce byl 29,66. "To je průměr, nic moc. Ale druhá padesátka byla docela dobrá, za což jsem ráda," uvedla.

Připustila, že první padesátku záměrně plavala zadrženě. "Jet ji dvě vteřiny za tou padesátkou, kterou jsem tady absolvovala, je tak nějak průměr. Pokud bych chtěla myslet na nějaké lepší časy, musím točit kolem 29,0 a pak to ideálně udržet i druhou padesátku."

Pod minutovou hranici se dostaly tři znakařky, nejrychlejší byla Italka Margherita Panzieraová (59,86). Další česká plavkyně Anika Apostalon obsadila 29. pozici, postup jí unikl o sekundu.

Baumrtová už má za sebou v Glasgow znakařskou padesátku, na které v rozplavbách vylepšila národní rekord. V nedělním finále jí ale na startovním bloku uklouzla noha a místo boje o medaili doplavala sedmá.

Pochybnosti jí prolétly hlavou na startu i dnes. "Samozřejmě mi to proběhlo hlavou, protože se to stalo ve finále mistrovství Evropy. Byla to hrozná škoda. Teď se to ale naštěstí povedlo, tak snad se to povede i odpoledne. Těžko říct, zda to bude i na finále. Musím předvést čas na úrovni osobáku (59,65) a pak se uvidí," prohlásila Baumrtová.

Startovní skok se však ani dnes nezdál být optimální. Baumrtová po něm byla ve větší hloubce, než by si asi představovala. "Ono je to těžké. V Čechách nemáme vůbec nikde ty oficiální startovní bloky, takže je strašně těžké to trénovat. Myslím si ale, že pod vodou na ostatní neztrácím, takže by to snad nemusel být nějaký zásadní problém," podotkla.

Proč ale v Česku chybějí oficiální závodní bloky? "Protože to stojí hodně peněz. Slyšela jsem, že jen ten blok stojí asi 30 tisíc, pak by měla něco stát ta plošina, k tomu pak navíc ještě to zařízení pro znak. Takže jeden ten blok vyjde v součtu tak na 50 tisíc korun. Když to vynásobíte osmi, je to necelého půl milionu," uvedla Baumrtová.

Jan Šefl na motýlkářské padesátce nezaútočil na český rekord Michala Rubáčka, který ho před devíti lety posunul na 23,70. Šefl dohmátl v čase 24,34 a za postupem do semifinále zaostal o šest desetin. V rozplavbách skončil na 39. místě, Petr Novák byl osmačtyřicátý.