Kvitová seriálovou hvězdou! Pár minut jsem točila celý den

Na kurtu se skvěle ohání raketou, teď si však vyzkoušela i roli herečky. Tenistka Petra Kvitová vzala do ruky scénář, postavila se před kameru a střihla si televizní výstup - v osmistém dílu populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě, který sama velmi ráda sleduje. "Všichni, kdo točí, mají můj respekt. Pár minut jsem točila celý den," přiznala hvězdná sportovkyně.

Schylovalo se k tomu už dlouho. Kvitová se už v minulosti několikrát zmínila, že je Ordinace jejím oblíbeným seriálem. Proto už párkrát přišla nabídka, že by si v jednom z dílů mohla zkusit zahrát.

Kvůli časově náročnému programu však česká tenistka musela pokaždé odmítnout. Až v době, kdy se po přepadení ve svém bytě zotavovala ze zranění ruky, kývla. Roli sehrál i herec Petr Rychlý, jenž slíbil, že za první vítězství po návratu na dvorce Kvitové krátké účinkování domluví.

"Petra Kvitová se zájmem o Ordinaci nikdy netajila. Nabídky od tvůrců seriálu přišly v minulosti několikrát a sama Kvitová se tomu nebránila, ale z důvodu časové vytíženosti na její účinkování dříve nedošlo. Poslední nabídka přišla v době, kdy se dostávala z nešťastného zranění a roli v tom sehrál Petr Rychlý, který byl velmi aktivní," řekl mluvčí české hráčky Karel Tejkal.

Slovo tedy dalo slovo a dvojnásobná olympijská šampionka vyrazila na konci loňského prosince do filmových studií, kde se zúčastnila natáčení jubilejní, osmisté epizody. Musela se dostavit dokonce ve dvou dnech - pro scény z tenisových kurtů posloužila hostivařská hala, jako nemocniční prostředí hostivařský ateliér.

"Bylo to daleko náročnější, než jsem si představovala. Začínali jsme brzy ráno a v samotném seriálu bylo jen několik minut. Zblízka jsem viděla, jak těžká práce je natáčet televizní seriál, když se každá scéna několikrát zkouší a opakuje, než ji režisér vezme. Když si představím, jak dlouhý je seriál, tak za tím vidím spoustu hodin práce. Všichni, kdo točí seriály, mají můj velký respekt," vyprávěla po zážitku Kvitová pro tenisovysvet.cz.

Na díl se podívala společně se svými trenéry. "Ten díl jsme s celým týmem sledovali z Ameriky na internetu a moc jsme se u toho nasmáli. Herečka ze mě asi nikdy nebude, ale byla to zajímavá zkušenost a moc mě těší, že v seriálu, který je mým oblíbeným, jsem si mohla zahrát," smála se česká hvězda.

"Budu se věnovat tomu, co umím a co dělám celý život, tedy tenisu. Když si někdo jednou za čas zkusí něco jiného, tak proč ne, ale na profesionální úrovni by to měli dělat čistě profesionálové," uzavřela.