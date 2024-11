Úspěšné ME v curlingu, muži postupují na MS a ženy se vrací mezi elitu

Obě české reprezentace splnily na evropském šampionátu své cíle. Mužský výběr Lukáše Klímy se umístil stejně jako vloni osmý a opět tím postoupil na mistrovství světa, kde může získat další olympijské body. Ženský tým Zuzany Paulové vyhrál divizi B a tím zajistil českým curlerkám návrat do elitní evropské desítky.

Na české muže letos vyšel náročný rozpis. Hned na úvod se totiž utkali se třemi ze čtyř loňských semifinalistů. Sice se jim v některých zápasech dařilo, nakonec ale nepřekvapili a po dvou dnech měli bilanci 0:3. V pondělí se hrálo proti Nizozemsku, jež vloni na ME i letos na MS skončilo o příčku výš nad Čechy. Klímův tým se rozjel a po čtyřech endech vedl 6:2. Následně sice polevil a dovolil soupeřům srovnat, ale po povedené koncovce zvítězil 10:7 a tím si připsal první výhru. Ještě ten den večer Češi vyhráli nad Anglií. O utkání rozhodla uhraná pětice bodů ve třetím endu, ze které už se soupeři nevzpamatovali. Češi vyhráli 12:5. Důležitý měl být zápas s papírově slabším Rakouskem, které se do divize A probojovalo z loňského ME-B. Utkání se hrálo velmi vyrovnaně a soupeři nakonec využili svou výhodu v posledním endu a získali rozhodující bod na výsledný stav 9:8. Češi následně jednoznačně podlehli obhajujícím Skotům a na závěr prohráli i napínavou bitvu s Norskem. Tím si tým Lukáše Klímy připsal bilanci 2:7 a osmé místo. Díky vzájemnému zápasu s Nizozemskem se Češi umístili výš a udrželi se v divizi A a zároveň je čeká mistrovství světa. Nizozemci a Angličané sestupují dolů. Jejich místo příští rok zaujmout Dánové a Poláci (s českým koučem Jakubem Barešem).

Skotové (skip Bruce Mouat) se sice opět dostali do finále, ale po tříletém kralování se museli spokojit se stříbrem. Novým evropským šampionem se stal německý výběr Marka Muskatewitze. Němci získali zlato po dvaceti letech, kdy tehdy v týmu skipa Stocka hrál i Markus Messenzehl, otec dnešního reprezentanta Felixe. Bronz získali letos Norové (Ramsfjell).

"Mužská reprezentace zažila týden plný výzev a překážek, ale opět uspěla v postupu na mistrovství světa, které se bude konat v dubnu 2025 v Kanadě. Lepší výkon se však ne vždy objevil na výsledkové tabuli. V osmi z devíti odehraných utkání Češi hráli vyrovnaně nebo vedli v druhé polovině zápasu," hodnotí národní kouč Wade Scoffin.

"Důležitá výhra nad Nizozemskem v polovině týdne se ukázala jako klíčová a rozhodla o tom, který z týmů zůstane v divizi A a zároveň kdo dostane pozvánku na mistrovství světa. Cesta k olympiádě 2026 zůstává dosažitelná, ale bude vyžadovat kontinuální zlepšování ve všech aspektech hry. Jsem pyšný na odhodlání a houževnatost celého týmu. Do konce roku je nyní čeká přestávka od soutěží," uzavírá národní kouč.

Češky po loňském sestupu hrály divizi B, tedy druhou evropskou desítku. Svou úroveň však předvedly jednoznačnou sérii výher a již ve středu si zajistily postup do sobotní nadstavby. Český tým sice ještě prohrál s Rakušankami, to však nemělo vliv na účast v semifinále. To bylo rozhodující, jelikož oba finalisté mají jistý postup do ME-A. Zároveň neexistuje žádný jiný opravný pokus, a proto se celé české plány se zkoncentrovaly do jednoho zápasu. V utkání s Polskem (skipka Lipińska) se soupeřkám poměrně dařilo, a i díky dvěma ukradeným endům vedly v polovině 5:3. Tým Zuzany Paulové však po přestávce srovnal a sám dva endy ukradnul a díky výkonu v druhé půli zvítězil 9:6. Finálová výhra nad Německem (skipka Messenzehl) už byla jen příjemnou třešničkou na dortu. Obě země se pro příští rok

vrátí do ME-A. Německou reprezentaci známe i z Prahy, jelikož v této sezóně již na Roztylech vyhrála juniorský EJCT a dospělý turnaj PLI.

"I když jsem s nimi nebyl osobně, české reprezentanky byly podporovány a v dobrých rukou velmi zkušeného kouče Karla Kubešky," sděluje národní kouč Wade Scoffin. Ženy totiž hrály ve Švédsku a muži ve stejnou dobu ve Finsku.

"Tým hrál dle svého potenciálu a naplnil očekávání postupu do divize A Mistrovství Evropy 2025. Také tím zajistil pozvánku do olympijské předkvalifikace, z níž podstoupí týmy do olympijské kvalifikace, odkud se dvě poslední země dostanou na Olympiádu 2026. Pětice sportovkyň v českém týmu si zaslouží gratulace za svůj výkon ve Švédsku," chválí národní kouč.

Podrobnější informace naleznete na webu www.curling.cz/ecc2024/