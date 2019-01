Ve stíhačce byla nejrychlejší Wiererová. Davidovou zradila střelba

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Wiererová (It.) 29:20,1 (2 trest. okruhy), 2. Dahlmeierová (Něm.) -6,0 (1), 3. Vittozziová (It.) -16,2 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -33,9 (3), 5. Kuzminová (SR) -46,5 (4), 6. Hauserová (Rak.) -55,8 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:08,1 (4), 8. Krjuková (Běl.) -1:08,7 (2), 9. Häckiová (Švýc.) -1:09,3 (2), 10. Simonová (Fr.) -1:20,2 (3), ...14. Davidová -1:45,2 (4), 37. Charvátová -3:33,4 (4), 42. Vítková -4:10,3 (4), 44. Puskarčíková (všechny ČR) -4:26,6 (5). Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. Wiererová 592, 2. Vittozziová 568, 3. Kuzminová 485, 4. Röiselandová 477, 5. P. Fialková (SR) 473, 6. Mäkäräinenová 405, ...29. Davidová 166, 41. Puskarčíková 101, 49. Vítková 69, 65. Charvátová 23, 81. Jislová (ČR) 10.