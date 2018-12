"Perverzní smysl pro humor". Brit hrozil stovkám škol bombou

Britský soud poslal na tři roky do vězení devatenáctiletého mladíka, který letos rozeslal stovkám škol v Británii a USA hromadný mail s falešnou bombovou výhrůžkou. Podle soudce si musel být mladík dobře vědom toho, že svým žertíkem způsobí obrovskou paniku a chaos a že jeho "perverzní smysl pro humor" bude mít své následky.

George Duke-Cohan byl shledám vinným z nebezpečného vyhrožování, v němž pokračoval i poté, co byl zatčen a později propuštěn na kauci. V první vlně výhrůžných e-mailů Duke-Cohan rozeslal letos v březnu zprávy do 1 700 univerzit, škol a školek, stovky z nich kvůli jeho výhrůžce nařídily evakuaci. Policie ho zatkla krátce poté.

Soud jej ale propustil z vazby na kauci a mladík v rozesílání e-mailů dál pokračoval. Mimo jiné poslal zprávu na letiště v americkém San Francisku, v níž tvrdil, že má informace o únosu letadla mířícího do USA.

"Věděl jste velice dobře, co děláte a proč to děláte a věděl jste přesně i jaký zmatek tím způsobíte. Hrál jste hru, abyste ukojil svůj perverzní smysl pro humor, a to při plném vědomí všech následků," konstatoval soudce Richard Foster.

Obhájce se snažil soud přesvědčit o tom, že výhrůžky byly dílem velmi nezralé osobnosti. Prokuratura však tvrdila, že mladík se zejména snažil přilákat k sobě pozornost na sociálních sítích.