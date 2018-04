SPD brání své pozice. Hnutí ANO vyhrožuje, pokud vyslyší ČSSD

Odvolání poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) z řídicích funkcí ve sněmovně by znamenalo popření principu poměrného zastoupení v dolní komoře. SPD to v pondělí uvedla v tiskové zprávě. Pokud bude ANO na základě požadavků ČSSD při vyjednávání o vládě se změnami ve sněmovně souhlasit, ztratí důvěru SPD a přestane být věrohodným partnerem, uvedlo hnutí Tomia Okamury. Místopředseda ANO Richard Brabec v pondělí nechtěl předjímat, jak se ANO k požadavku postaví.

Odstranění politiků SPD z čela sněmovny či výborů by mělo podle představ ČSSD otupit spolupráci ANO a SPD při klíčových hlasováních. Opozice dosud hovoří o tom, že obě hnutí společně s komunisty tvoří v dolní komoře už od voleb hlasovací koalici a mohou ji v případě potřeby tvořit dál i navzdory tomu, že by ve vládní koalici byli s ANO sociální demokraté.

SPD v pondělí možné změny označila za nehorázné popření principu poměrného zastoupení. "Naše poslance by měli nahradit poslanci ČSSD, která propadla ve volbách a má mnohem méně poslanců než my," uvedlo hnutí. Požadavky ČSSD vůči ANO podle něj budou narůstat v závislosti na ochotě ANO ustupovat. "Pouze politický trouba nevidí cíl těchto požadavků. Je jím faktické ovládnutí a naprostá vydíratelnost hnutí ANO poraženou ČSSD," stojí v prohlášení.

Pokud bude ANO s požadavky socialistů souhlasit, ztratí jakoukoliv důvěru SPD a přestane být pro ni důvěryhodným partnerem. "ANO by přišlo o veškerou naši potenciální podporu pro jejich návrhy a vláda by byla ze strany ČSSD snadno vydíratelná. Hnutí ANO bude plně politicky závislé na ČSSD," uvádí SPD. ČSSD pak kritizuje za to, že je součástí politického bloku odpovědného za řadu problémů ČR.

Sněmovní hospodářský výbor vede místopředseda SPD Radim Fiala, předsedou výboru pro bezpečnost je poslanec SPD Radek Koten. Místopředseda sněmovny Okamura přestál pokus o odvolání začátkem března. Opozice ho žádala odvolat na mimořádné schůzi kvůli Okamurovým výrokům o koncentračním táboře pro Romy v letech u Písku. Poslanci však neschválili program schůze, když pro něj nebyli představitelé SPD, KSČM a až na Rostislava Vyzulu ani zástupci ANO.