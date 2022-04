Praha sleví nájemníkům svých bytů, kteří ubytují ukrajinské uprchlíky

Pražský magistrát poskytne nájemníkům ve svých bytech, kteří u sebe doma ubytují ukrajinské uprchlíky, slevu na nájemném. Za každou ubytovanou osobu bude sleva činit 1000 korun měsíčně, nejvýše však 4000 korun. V úterý o tom rozhodli městští radní. Vláda schválila lidem, kteří běžence ubytují, příspěvek 3000 korun na osobu za měsíc s limitem 12 tisíc korun na domácnost.

"Poskytování slevy je navrhováno po dobu účinnosti nařízení vlády," uvedl magistrát. Pro získání slevy budou muset nájemníci doložit, že pobírají vládní příspěvek, a oznámit navýšení počtu osob žijících v bytě podle zákona. Úleva se vztahuje pouze na fyzické osoby s platnou smlouvou, které nedluží na nájemném ani nevedou s městem soudní spor.

Radní města Adam Zábranský (Piráti) uvedl, že slevu město schválilo proto, aby navýšilo vládní příspěvek na celkových 4000 tisíce korun, která je podle něj ideální. Město podle něj vládu k zavedení příspěvku v této výši neúspěšně požádalo. "Vláda to neudělala, tak my ho de facto navyšujeme alespoň u nájemníků městských bytů," řekl radní.

Podle loni zveřejněné analýzy městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) měl v polovině loňského roku magistrát 7265 bytů, dalších 23 080 jich měly svěřené do správy městské části. Nájemné v městských bytech magistrát v roce 2021 stanovil na 164 korun za metr čtvereční a měsíc v širším centru a na 132 Kč za metr na periferiích metropole.

Příspěvek pro solidární domácnost zavedl nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal platit v březnu. O příspěvek si lidé mohou žádat od 11. dubna, podle podkladů k předpisu by se dávka měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila. Podmínkou vyplácení je, že uprchlíci bydlí u žadatele v měsíci nejméně 16 dní v kuse.