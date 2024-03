Sněmovna dnes schválila novelu, jež přináší zpřesnění přestupkové části spotřebitelského zákona

Ustanovení o projednávání přestupků v zákoně o ochraně spotřebitele zřejmě čeká zpřesnění. Přinese je poslanecká novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Předlohu nyní dostanou k projednání senátoři. Nynější znění přestupkové části zákona vyvolává podle předkladatelů právní nejistotu ohledně dozorových orgánů a jejich působnosti.

"Současný stav by mohl umožňovat více interpretací, včetně takové, podle které by bylo znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí," uvedli předkladatelé v čele s Michaelem Ratajem (STAN) v důvodové zprávě. Takový přístup by byl podle nich nepřijatelný a mohl by ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

Nepřesnost vznikla podle autorů novely při dřívější změně zákona. Přestupková část opominula jiné dozorové orgány, k nimž patří Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, živnostenské a celní úřady, Česká národní banka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní veterinární správa, vyplývá z důvodové zprávy. Předloha tuto situaci napravuje.

Úpravy by měly být účinné nestandardně hned po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. "Možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem stanovena působnost pro výkon dozoru," stojí ve zdůvodnění.