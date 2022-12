Vánoce s originálním lineckým. Vytvořte si Santovu sobí farmu

Vánoce jsou svátky rodinné pohody a času stráveného pohromadě. Užijte si ho společně se svými dětmi a udělejte z vánočních příprav zábavu. Na takové pečení cukroví můžete potom vzpomínat ještě několik dalších Vánoc. Dejte svým ratolestem důvěru a nechte je tvořit originální vánoční cukroví. Děti jistě rády popustí uzdu fantazii a vy si pak budete moci společně pochutnat na vynikajícím cukroví, jaké jste na stole ještě neměli.

Nemůžete se dočkat, až budete o Vánocích ukusovat cukroví u pohádek? Pečení cukroví je vánoční klasika, která se opakuje každý rok. Možná právě proto bude fajn trochu obměnit své obvyklé recepty. Jestliže milujete linecké, zkuste ho trochu oživit. Pomůže vám k tomu fantazie vašich dětí a bonbony HARIBO Berries.

Santova sobí farma z lineckého

Ingredience na cca 30 lineckých koleček:

hladká mouka 210 g

máslo 140 g

cukr moučka 70 g

žloutek 2 ks

vanilkový cukr 1 ks

citronová šťáva 1 lžička

cukr moučka na vyvalování těsta

Postup:

1. Než se dáte do přípravy těsta, vyndejte všechny ingredience z lednice, měly by mít pokojovou teplotu. Pak prosejte mouku a cukr moučku pomocí jemného sítka. Do směsi přidejte máslo, citrónovou šťávu, dva žloutky a začněte zpracovávat.

2. Až se vytvoří drobenka, těsto vyklopte na vál a dále hněťte, dokud nebude úplně hladké. Dejte ale pozor, aby se vám nezačalo lepit k válu. Až budete mít těsto hotové, zabalte ho do fólie a dejte do lednice minimálně na hodinu odležet.

3. Těsto vyndejte z lednice a rozdělte ho na 3-4 menší kusy a vyválejte je. Musí být dostatečně studené, aby vám to šlo hladce. Těsto rozválejte na ne příliš tenký plát. Během válení ho podsypávejte prosátým moučkovým cukrem. V těstě nepřibude žádná mouka a díky tomu bude cukroví po upečení krásně vláčné, nebude tvrdé a nebudou se na něm dělat hrudky. Vykrájená kolečka pečte na 180 °C asi 10 minut.

Ingredience na karamel:

cukr krupice 200 g

trochu vody

smetana ke šlehání 120 ml

máslo 90 g

Ingredience na ozdobu:

HARIBO Berries

Bílý marcipán

Jedlý fix černý

Postup:

1. Na pánev nebo do hrnce nasypejte cukr a vařečkou ho rovnoměrně rozprostřete a trochu pokropte vodou. Pozor - nesmí plavat, ale měl by být celý mokrý. Na mírném ohni nechte cukr rozpustit. Do procesu nijak nezasahujte ani nemíchejte.

2. Postupně se cukr s vodou spojí do hustého čirého sirupu, který bude bublat. Počkejte, až bubliny zmizí a rozvařený cukr začne zlátnout. V tu chvílí karamel odstavte z ohně a vmíchejte máslo. Jde to ze začátku hůř, ale postupně se hustý sirup s máslem spojí.

3. Pak do máslového karamelu přilijte smetanu a dejte znova zahřát. Míchejte, dokud nevznikne hladká jemná omáčka. Pak odstavte a dle chuti můžete přidat i vločkovou sůl.

4. Hotovým karamelem v horní části koleček vytvořte paroží. Můžete jím také přilepit bonbony HARIBO Berries tak, aby vypadaly jako nosy sobíků.

5. Z bílého marcipánu pak vytvořte oči, nalepte na linecká kolečka a černým jedlým fixem udělejte na marcipánu tečku jako zornici. Vyhrajte si s podobou sobů, všichni nemusí vypadat stejně. Uvidíte, že si při tom užijete spoustu legrace.

TIP: Nemusíte vytvářet pouze sobíky. Pomocí karamelu můžete na linecká kolečka nalepit jakékoliv bonbony HARIBO, na které budete mít chuť, a které se vám budou jako výzdoba hodit.