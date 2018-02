Čechům se proti Kanadě nevěří. Od Sáblíkové se čekalo zlato

Českým hokejistům v sobotním zápase proti Kanadě (od 4:10 SEČ) na olympijských hrách v Pchjongčchangu věří pouze pět procent sázkařů. Kanadu favorizují i bookmakeři, i když kurzy tak jednoznačné nejsou. V rychlobruslařském závodě na 5000 metrů sázkaři věřili, že nakonec druhá Martina Sáblíková získá zlato, na její vítězství šlo asi pět milionů korun. Klient Tipsportu zase vydělal na bronzu snowboardcrosařky Evy Samkové přes 70.000 korun čistého. Celkové sázky na olympiádu zatím dosáhly zhruba 280 milionů korun.

"Nevýrazný výkon české reprezentace proti Korejcům (2:1) sázkařům naznačil, kam vsadit své peníze. Na výhru Kanady jde 95 procent tiketů. Přitom kurzy nejsou až tak divoce rozdílné jako v zápasech klasických favoritů proti outsiderům. Na Kanadu jsou vsazeny dva miliony korun, na Čechy 100.000," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Před začátkem turnaje měli Češi na výhru proti Kanadě kurz 2,7:1, aktuálně se zvýšil na 3,2:1. Kurz na výhru Kanady (1,95:1) je ale stále poměrně vysoký. Favoritem na celkový triumf i přes úvodní porážku se Slovenskem (2:3) zůstává Rusko s kurzem 2,2:1. Češi jsou pátí v pořadí s kurzem 9,5:1 jako před začátkem her. Na zisk medaile jim kurz dokonce mírně klesl na 2,5:1.

Sázkaři hodně věřili vítězství Martiny Sáblíkové v poledním rychlobruslařském závodě na 5000 metrů, kde neprohrála od olympiády 2006 v Turíně. "Sázky na výhru Sáblíkové u nás dosáhly 166.000 korun, přičemž od čtvrteční půlnoci se ještě zdvojnásobily," sdělila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Ve Fortuně byl na vítězství Sáblíkové kurz 1,56:1. "Tisíce sázkařů jí svými vklady jednoznačně přály ten nejcennější kov. Zatímco na výhru Martiny byly vsazeny skoro dva miliony korun, na vítězku Esmee Visserovou (Nizozemsko) to bylo v kurzu 4:1 pouze 20.000 korun," doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Sázkaři věřili také zlatu pro snowboardistku Evu Samkovou, i když oproti Sáblíkové byli přece jen o něco opatrnější. "Na její výhru směřovalo 90 procent sázek podaných na vítězství některé ze závodnic. Sázkaři si ale dobře uvědomovali, že snowboardcross je nevyzpytatelný. A tak nakonec v ještě větší míře tipovali její umístění do třetího místa v kurzu 1,66:1, což se jim nakonec vyplatilo," uvedl dále Šrain. Vítězných tiketů na tento závod podle něj nakonec Fortuna eviduje přes 1300.

V Tipsportu vsadil klient 180.000 korun v kurzu 1,4:1 na to, že Samková skončí nejhůře pátá. Vyhrál 72.000 korun čistého. "Právě na umístění Samkové do třetího a do pátého místa se sázelo nejvíc, celkem kolem půl milionu," dodal Hadrava.

Češi v Pchjongčchangu zatím získali čtyři medaile, dvě stříbrné a dvě bronzové. Podle bookmakerů by měla přibýt i jedna zlatá. Favoritkou obřího slalomu snowboardistek je Ester Ledecká s kurzem 1,55:1. Na to, že získá medaili, je vypsán velmi nízký kurz 1,15:1. Finále je na programu v sobotu 24. února. Kromě hokejistů mají šanci na medaili také rychlobruslařka Karolína Erbanová v nedělním závodě na 500 metrů (4,5:1) nebo biatlonistka Veronika Vítková v sobotním závodě s hromadným startem (7:1). Šance Michala Krčmáře (15:1) a Ondřeje Moravce (20:1) ve stejném závodě o den později jsou podle bookmakerů přece jenom nižší.

U Tipsportu, Fortuny a Chance sázky zatím dosáhly v souhrnu 256 milionů korun. Podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek dosáhl asi 280 milionů korun. Při letní olympiádě v Riu to bylo 970 milionů, v Soči 800 milionů. Rekordní událostí je fotbalové Euro 2016 ve Francii s vybranou sumou 1,9 miliardy korun.

Zimní olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu skončí v neděli 25. února.