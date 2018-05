Zákrok na Salaha? Zakázaná technika! okomentovala unie juda

Potřetí za sebou se z vítězství v Lize mistrů radoval španělský Real Madrid, který ve finále dokázal porazit Liverpool. Ten už během prvního poločasu přišel o svého nejlepšího střelce Salaha. Egyptský fotbalista musel hřiště opustit po zákroku Ramose, který protihráče chytil za ruku a povalil ho na zem. Na twitteru tuto situaci okomentovala i Evropská unie juda.

Všichni byli zvědaví, jak dopadne souboj dvou skvělých fotbalistů, kteří v letošní sezóně ve svém klubu váleli a patřili k nejlepším střelců v Evropě. Salah se s Ronaldem nakonec mohl měřit jen třicet minut, v 26. minutě byl totiž Egypťan sražen k zemi Ramosem. Přestože to pak ještě pár minut zkusil, po půl hodině hry musel ze hřiště.

Liverpool se svou hlavní hvězdou byl lepším týmem a vypadalo to, že by mohl překvapit a Real i porazit. Madrid se během úvodních třiceti minut jen těžko dostával do zakončení. Anglický celek měl naopak ve statistikách devět střeleckých pokusů.

Po odstoupení Salaha se liverpoolská hra naprosto rozpadla. Jako mávnutím kouzelného proutku se vše naprosto otočilo. Do konce poločasu už Liverpool nevystřelil a tempo určovali Španělé.

Ve stejném duchu se pokračovalo ve druhé půli, kterou nakonec madridští fotbalisté vyhráli a tak mohli slavit třetí titul v řadě. Mezi fanoušky se ovšem (kromě obrovských kiksů brankáře Liverpoolu) mluvilo nejvíce o již zmíněném zásahu Ramose. Mnozí ho označili za klíčový moment celého utkání a své si k tomu řekli i v Evropské unii juda.

Asi nebude moc situací, při kterých se na twitteru unie bojového umění rozhodnou komentovat fotbal. Odlišný sport, který má s judem společné snad jen tvrdé osobní souboje.

Evropská unie juda na svém účtu na twitteru označila Ramosův zákrok jako nebezpečnou techniku, která i v judu je zakázaná. Tweet se velmi rychle šíří internetem a má už několik tisíc reakcí.

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB