Výborný výkon, hodnotil Trpišovský. Olayinka? Bude ještě lepší

Nečekané drama pro fanoušky, nikoliv však pro trenéra Jindřicha Trpišovského. "Máme dostatečně silné mužstvo na to, abychom to dotáhli," řekl klidně kouč Slavie po výhře 3:2 nad Mladou Boleslaví. Jak se vyjádřil ke stoperské dvojici, případně k výkonu Olayinky?

Slavia měla až na koncovku utkání pod kontrolou. "Když odečtu posledních šest minut, tak si dovolím říct, že to od nás byl výborný výkon. I přes stav trávníku, kdy balon odskakoval, jsem byl s výkonem až do zhruba osmdesáté minuty spokojen," uvedl Trpišovský po utkání proti Mladé Boleslavi pro slávistický web.

Utkání ovlivnilo vystřídání Tomáše Součka, který byl v 84. minutě z preventivních důvodů vystřídán. "Tomáš nešel do zápasu úplně fit a bylo na něj pár ostrých zákroků. Myslím si, že bychom góly nedostali, kdyby byl na hřišti," vyjádřil se na adresu českého reprezentanta.

Přiznal, že stoperskou dvojici sestavoval také podle typologie snajpra Komličenka. Navíc měl Ngadeu za sebou těžký program a nebyl úplně fit. "V posledních utkáních na tom nebyl pohybově zcela dobře. Je třeba si uvědomit, že se v posledních několika týdnech přesouval do Kamerunu, následně do Anglie, potom jsme hráli další venkovní zápasy se Slavií v Opavě a v Karviné. Mámě tři skvělé stopery a Kúdela s Delim dnes vypadali skvěle," pochválil své zadáky.

Milan Škoda sice vstřelil branku z penalty, přesto však stále není ve své obvyklé formě. "Postupně se zlepšuje. Řekl bych, že to možná byl jeho nejlepší výkon v sezoně. Bohužel se mu zatím góly ze hry vyhýbají. Měl tam šanci z rohu, kterou by za normálních okolností proměnil. Do optimální pohody se dostane, až se prosadí ze hry," věří kapitánovi mužstva trenér červenobílých.

Peter Olayinka byl nejčastěji nasazován na hrot, proti Boleslavi šel na trávník z křídla. "Je to jeho nejsilnější pozice. Dneska ukazoval svůj potenciál, ale stále podle mě hraje na čtyřicet procent svých možností. Až odehraje více zápasů, půjdou jeho výkony jednoznačně nahoru. Podle poměru gólů na odehraný čas je jedním z nejproduktivnějších hráčů, ale věřím, že může být ještě daleko lepší," prohlásil na adresu osmdesáti milionového forvarda.

Ve čtvrtek odehraje mužstvo z Edenu duel o postup ze skupiny Evropské ligy, doma přivítá Zenit Petrohrad. Podle Trpišovského jde ale o dvě rozdílná utkání. "Vítězství nebude mít na utkání proti Zenitu žádný vliv. Je to úplně jiný zápas, jiný soupeř."