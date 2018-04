Hrabě glosuje: Tradiční bída pražských "S" i vynález zkázy

Záblesk naděje, který však krátce na to vystřídá další vlna zklamání. Taková je druhá polovina sezony z pohledu Sparty a Slavie. Letenští ve víkendovém kole české ligy prohráli v Ostravě, jejich odvěký rival doma nepřemohl Slovácko. Ale může být ještě hůř - třeba Brno si ke čtyřicetiletému výročí od posledního (a jediného) titulu zřejmě nadělí sestup o patro níž. A se slavnou Barcelonou se zase rozloučil jeden z největších symbolů posledních let.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Sparta a Slavia tradiční bída



Neveselé jaro prožívají příznivci dvou nejslavnějších českých klubů Sparty a Slavie. Po mírném nadechnutí a vzedmutí naděje, že to přece jen půjde, následuje opět úpad do mizérie. Ani ne tak výsledkové, obhájce titulu Slavia skončí nejspíš na druhé příčce a Sparta se i díky okolnostem do evropského poháru přece jenom prodere, ale herní.



Ostrava bojuje o záchranu s nadšením a elánem, výhra nad Spartou 3:2 ji jistě povzbudí. Slavia doma nedokázala ani jednou překonat urputné Slovácko, místo zpytování svědomí, neboť mdlý projev ji provází po celé jaro od příchodu trenéra Trpišovského, stěžuje si na nepřízeň rozhodčího. Nedůstojné.



Brno - hezký dárek k výročí...



Před 40 lety, v ročníku 1977/1978 se Zbrojovka Brno dočkala pod vedením trenéra Josefa Masopusta dosud jediného mistrovského titulu. Pro připomenutí pár jmen z tehdejší sestavy - Rostislav Václavíček, Karel Jarůšek, Karel Kroupa, Josef Pešice. Byla to náramná sláva.



Oslavy nyní tak ryčné nebudou. Jen velký zázrak by mohl brněnský fotbal v nejvyšší soutěži ještě zachránit, ale po porážce s Duklou Praha 1:2 už tomu nevěří ani trenér Roman Pivarník. Brno sice slaví hokejový titul, jeho fotbal však pláče.



Vynález zkázy ve špatných rukou



Více zloby než pohody přineslo zavedení videa do nejvyšší soutěže. Stačí připomenout poslední hříchy z posledních kol, u nichž přítomno nebylo, a tudíž je neodhalilo. Slávisté si stěžují (přitom ať více hořekují nad svou jalovou hrou), že proti Slovácku měli kopat minimálně jednu penaltu, Sparta si pomohla ke gólu proti Jablonci rukou, Ostravě nebyl dokonce uznán regulérní gól proti Bohemians.



Video je náramná věc, nesmí se ale ocitnout ve špatných rukou. V prostředí, kde nikdo nikomu nevěří, kde se na vedoucí postavení dostávají lidé nekompetentní a spjatý s partikulárními zájmy. Liga nyní vrcholí, každý zápas doprovázejí navýšené emoce. Videosystém byl ovšem zapůjčený na Slovensko. Tam mu bylo dobře.



Iniesta Zlatý míč mít nebude



S velkou kariérou se rozloučí španělský záložník Andrés Iniesta. Společně s Barcelonou a především reprezentačním týmem La Furia Roja ovlivnil vrcholný fotbal po mnoho let, kdy Španělsko vládlo světu. Mistr Evropy 2008, světový šampion 2010 - ve finále proti Nizozemsku vstřelil vítězný gól, mistr Evropy 2012.



Nikdy - ani žádný jeho krajan - ovšem nezískal Zlatý míč nejlepšího fotbalisty světa, za což se mu zpětně redakce časopisu France Football omluvila. Pozdě si uvědomila, že rozšířením ankety mezi trenéry a kapitány reprezentačních výběrů a do všech koutů zeměkoule zúžila výběr na dva rozsévače gólů - Messiho a Ronalda. Oduševnělá a často i méně nápadná hra španělského pracanta nemohla mediálnímu obrazu dvou gólobijců konkurovat.