Komise rozhodčích FAČR má nového předsedu. Bude jím Chovanec

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR dnes jmenoval předsedou komise rozhodčích Jozefa Chovance. Bývalý fotbalový reprezentant a trenér ve funkci nahradí Poláka Michala Listkiewicze, který byl na začátku června odvolán. V komisi ho doplní bývalí sudí Martin Wilczek a Roman Hrubeš, dosavadní předseda komise rozhodčích Středočeského kraje Pavel Mareš a za Ligovou fotbalovou asociaci Petr Mlsna, který byl stejně jako Hrubeš i v předchozí komisi.

"Moc si vážím této možnosti a beru to jako další důležitý krok ve své kariéře," řekl Chovanec novinářům. "Když mi to pan (předseda FAČR Martin) Malík nabídl, tak jsem si vzal čas na rozmyšlenou, ale pak jsem o tuto funkci měl zájem. Chci i na tomto poli posouvat český fotbal dopředu," dodal.

Osmapadesátiletý Chovanec patří mezi československé fotbalové legendy. Získal osm ligových titulů se Spartou a dva nizozemské tituly s PSV Eindhoven. Odehrál i 52 zápasů za československou reprezentaci. Jako trenér přidal na lavičce Sparty další dva tituly, národní tým vedl v letech 1998 až 2001 a startoval s ním na mistrovství Evropy 2000. Trénoval také Příbram, Ružomberok, Slovan Bratislava či Krasnodar. Ve Spartě byl i jako generální sportovní manažer a právě manažerské zkušenosti chce využít i v nové roli.

"Mám zkušenosti z manažerské funkce ve fotbale. A budu mít kolem sebe odborníky, kteří mají dostatek zkušeností s rozhodčími. Budu se snažit, abychom vytvořili dostatečně silný tým a měli rozhodčím co nabídnout a rozvíjeli je podobně, jako jsem rozvíjel hráče," řekl Chovanec, který není prvním bývalým hráčem v čele rozhodčích. V minulosti to byl i Luděk Macela.

Chovance do funkce navrhl předseda FAČR Martin Malík. "Jde o obrovskou osobnost českého fotbalu. Má rozsáhlé zkušenosti. Nese kůži na trh, propůjčil své jméno komisi a nebude to mít možná úplně jednoduché, ale právě takové velké jméno je pro mě zárukou, že tyto úkoly zvládne," řekl Malík.

"Má předpoklady pro to přispět ke zdaru komise. Obklopil se odborníky. Kombinace manažera, fotbalové osobnosti a specialistů z řad rozhodčích je velmi funkční," dodal Malík.

Cílem Chovancovy komise bude nejen minimalizovat počet chyb sudích, ale také zlepšit reputaci českých sudích na mezinárodní scéně. "Na mezinárodním poli padají naši rozhodčí v tabulkách níže, na tom bychom chtěli zapracovat. Chceme i více spolupracovat s nižšími soutěžemi, kde je rozhodčích málo. Jde o to mít dostatek proškolených sudích, aby nedocházelo ke zbytečným problémům jako na jaře," připomněl Chovanec, že v předposledním kole nemohlo být nasazeno video na duel Plzně s Teplicemi kvůli tomu, že nasazený sudí nebyl na video dostatečně proškolen.

Projekt videorozhodčích hodlá podporovat. "Fotbalu to v Čechách hodně pomohlo a oceňuji, že se toho Česko účastní. Teď je příslib, že bude na třech zápasech za kolo. A budu pracovat na tom, aby se to časem rozšířilo. Uvidíme, jak dopadne hodnocení videa na mistrovství světa a jaké to bude mít dopady, zda bude možné získat třeba granty, protože je to finančně nákladné," uvedl Chovanec.

Za problém nepovažuje ani to, že téměř celou kariéru byl spojen s pražskou Spartou a fanoušci konkurence by mu tak mohli vyčítat zaujatost. "Já v tom nevidím problém. Kdo mě zná, tak ví, že nejsem zatvrzelý sparťan. Já chci, aby fanoušci důvěřovali českému fotbalu, aby chodili na stadiony, a proto jsem i do této funkce šel," dodal.

Komise byla podle Malíka schválena jednohlasně. Jen ještě musí dojít ze strany LFA k formálnímu potvrzení jejího člena, kterým je dosavadní místopředseda komise Mlsna. Ovšem to by měla být formalita. "Členem komise rozhodčích za LFA je pro nás Petr Mlsna, což je jméno, které má naši velkou důvěru," uvedl člen výkonného výboru FAČR za ligové kluby Tomáš Paclík.