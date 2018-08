Léčba Özilem překročila v Německu rasismus, tvrdí Gundogan

Německo se stále nemůže vzpamatovat ze šoku, které utrpělo na fotbalovém mistrovství světa v Rusku. Obhájci titulu vypadli již po základní skupině a v jejich zemi se na ně za předvedené výkony strhla vlna kritiky. Tu odnesl nejvíce záložník Mesut Özil, který se rozhodl kvůli atakům na svou osobu skončit v národním týmu. Jeho kolega z reprezentace Ilkay Gundogan nyní přišel s tím, že za Özilův odchod může rasismus.

Özil rozbouřil německé fanoušky tím, že se nechal vyfotit s tureckou hlavou státu Erdoganem, kterého nazval vlastním prezidentem. Německo navíc skončilo v základní skupině mistrovství světa poslední, když uhrálo pouze tři body. Největší vlna kritiky šla po krachu právě na 29letého německého záložníka s tureckými kořeny.

Nyní přišel jeho krajan Ilkay Gundogan s prohlášením, že k odchodu Özila z národního týmu přispěly rasistické postoje vůči jeho osobě. "Byla to rasově motivovaná záležitost? Říkáte mi, že se nejedná o rasismus, když německý politik na Facebooku píše:" Německý národní fotbalový tým: 25 Němců a dva kozí fanoušci?" popsal rozčíleně Gundogan pro Funke Sport.

"Ze sportovních důvodů si myslím, že Mesutova rezignace je škoda, dělal hodně pro německý fotbal, je to ztráta pro tým," říká Gundogan, kterému Özil hodně pomohl do národního týmu. "Hodně pro mě udělal, byl to jeden z důvodů, proč jsem chtěl hrát Německo," dodává vzápětí. Stejně jako Özil, tak i Gundogan pochází rovněž z Turecka, nicméně i on reprezentuje Německo. Nyní je přesvědčen, že se oba dostali pod vlnu kritiky kvůli svému etnickému původu.

"To je něco, co se musí nazývat rasismem. Nicméně neznamená to, že všichni lidé v Německu jsou rasisté - vůbec ne. Takřka celý svůj život jsem neměl v Německu problémy. Jsou ale lidé, kteří politicky využili výslednou fotografii pro sebe," naráží Gundogan na snímek, na kterém jsou společně s Özilem vyfoceni s tureckým prezidentem Erdoganem. "V této souvislosti byla čára rasismu částečně překročena," říká důrazně záložník anglického Manchesteru City.

Gundogana štve i fakt, že po triumfu na MS v Brazílii před čtyřmi lety celé Německo oslavovalo úspěch národního týmu a nyní po fiasku v Rusku, kam odjel téměř kompletní tým z roku 2014, se snesla ohromná vlna kritiky. "Tehdy se psalo všude 'Die Mannschaft' všude s 23 nejlepšími kamarády a teď se po letošním zklamání objevily narážky a nadávky. To je přehnané!" štve 28letého fotbalistu.