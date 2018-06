Top hráči, kteří nejedou na MS. Jak vypadá sestava smolařů?

Fotbalový šampionát klepe na dveře. Už 14. června vypukne v Rusku atraktivní turnaj, na němž se představí nejlepší reprezentační výběry, které prošly kvalifikací. Trenéři jednotlivých zemí již mají jasno o závěrečné nominaci svých svěřenců. Jakých top jedenáct hráčů se na vrcholnou akci nepodívá?

Joe Hart

Angličan Joe Hart bude letošní mistrovství světa sledovat pouze v televizi. Namísto kmenového brankáře Manchesteru City, jenž strávil letošní sezonu na hostování ve West Hamu, vezme kouč Gareth Southgate do Ruska trojici Butland, Pickford a Pope. Hart je tak nejznámějším gólmanem, který bude na šampionátu chybět.

Alex Sandro

Obranu "nešťastníků" tvoří z velké části Brazilci. Tím prvním je levý bek Alex Sandro. Rychlonohý zadák turínského Juventusu odehrál v letošní sezoně italské ligy šestadvacet utkání, dalších deset startů si připsal také v milionářské Lize mistrů. Ani to však sedmadvacetiletému borci nepomohlo k nominaci na důležitý turnaj.

David Luiz

David Luiz je dalším "kanárkem", jenž se nevešel do závěrečné nominace. Vysoký stoper londýnské Chelsea bude v Rusku chybět kvůli zranění kolena, které utrpěl už v únoru. V tomtéž měsíci také odehrál svůj dosud poslední zápas.

Chris Smalling

Luize doplňuje v našem výběru na pozici stopera Chris Smalling. Anglickému střednímu obránci nepomohlo k cestě na východ Evropy ani více než čtyřicet duelů, které v této sezoně odehrál za slavný Manchester United.

Dani Alves

Defenzivní čtveřici uzavírá další Brazilec Dani Alves. Zkušený zadák francouzského PSG, s nímž letos dokázal vyhrát ligový titul, doplatit na zranění, které si přivodil v závěru finále Francouzského poháru proti třetiligovému týmu Les Herbiers. Šikovný hráč tak nenaváže na přechozí dvě mistrovství světa, jichž se zúčastnil.

Cesc Fabregas

Velice pestrá je také záložní řada. Jedním ze středopolařů, co zmešká blížící se šampionát, je Španěl Cesc Fabregas. Hráč patřící londýnské Chelsea, za níž letos nastoupil k dvaatřiceti ligovým zápasům, doplatil na velkou konkurenci v kádru Julena Lopeteguiho.

Radja Nainggolan

Další velké jméno v seznamu nechtěných. Nepovolání kontroverzního plejera římského AS, v němž se potkává s českým útočníkem Patrikem Schickem, je jedním z největších překvapení v belgické nominaci. Nainggolan, který měl v minulosti časté problémy s disciplínou, nejede podle kouče Roberta Martíneze na MS z taktických důvodů. Nepředstaví se ani na dalších akcích, rozhodl se totiž ukončit reprezentační kariéru.

Mario Götze

Středovou řadu uzavírá dortmundská "lokomotiva" Mario Götze. Německý šikula, jenž své reprezentaci vystřelil na předchozím šampionátu titul, doplatil na velkou konkurenci. Svá slova o tom, že má Joachimu Löwovi stále co nabídnout, v Rusku nepotvrdí.

Leroy Sané

Vůbec největší hvězdou, jíž příznivci na mistrovství světa neuvidí, je Leroy Sané. Nepovolání fantastického křídla vzbudilo u fanoušků velkou nevoli. A není divu, Sané má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, když byl jedním ze strůjců úspěchu Manchesteru City, které ovládlo anglickou Premier League. Deset ligových branek a patnáct asistencí však reprezentačnímu trenérovi nestačilo.

Mauro Icardi

Smůlu má také kapitán milánského Interu Mauro Icardi. Pětadvacetiletý hrotový útočník si vytáhl v argentinském mužstvu pomyslného "černého Petra", když před ním dostala přednost čtveřice Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín a Sergio Agüero.



Anthony Martial

Posledním do jedenáctičlenné party je Anthony Martial. Křídelní útočník anglického Manchesteru United zasáhl v této sezoně Premier League do třiceti utkání, v nichž dokázal vsítit devět gólů. Za běžných okolností by na soupisce "albionu" nejspíš nechyběl, jeho start na světovém šampionátu ale zhatilo zranění.

Kromě zmíněné jedenáctky se v Rusku nepředstaví široká plejáda dalších populárních hráčů. Do nominací se nevešli třeba Héctor Bellerín, Javi Martínez, Adrien Rabiot, Pedro, Kingsley Coman, Karim Benzema či Alvaro Morata.