Bolt si připsal v Austrálii debut. Podílel se na vysoké výhře

Bývalý jamajský sprinter si plní ve 32 letech jeden velký sen. Atletická legenda Usain Bolt se dočkal a v Austrálii odehrál první zápas v roli fotbalisty. Při svém debutu v přípravě na A-League se podílel na vysoké výhře 6:1, když se do zápasu dostal jako náhradník. Inspirací je mu Portugalec Cristiano Ronaldo.

Bolt se stále nevdzal svého snu, že se stane profesionálním fotbalistou. Sám připustil, že není talentovaný jako například Lionel Messi. Inspiraci hledá v největším rivalovi Argentince u Portugalce Cristiana Ronalda. Ta mu podle vlastním slov Jamajčana pomohla k premiérovému startu za tým Central Coast Mariners.

32letý Bolt také prozradil, proč se inspiroval v Portugalci a ne ve hvězdě španělské Barcelony. "On začal hrát fotbal, když byl mladý a opravdu talentovaný. Cristiano pracuje na tom, aby byl nejlepší a to je to, v čem ho chci napodobit. Musím hodně pracovat, abych byl nejlepší, proto jsem se na něj zaměřil," odůvodnil své rozhodnutí Jamajčan australským novinářům.

Enjoyed getting some playing time tonight with the Central Coast Mariners FC. Thanks to all the fans who came out to support. #CCMFC #dontthinklimits #workinprogress pic.twitter.com/NM5pRMVLlf