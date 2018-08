Bundesliga se čtyřmi Čechy startuje. Obhájí Bayern titul?

Fotbalisté Bayernu chtějí v německé lize prodloužit dominanci i pod novým trenérem Nikem Kovačem a získat sedmý mistrovský titul za sebou. Mnichovský suverén posledních let otevře sezonu páteční předehrávkou s Hoffenheimem, který v minulém bundesligovém ročníku obsadil výborné třetí místo.

Kovač na lavičce obhájce titulu nahradil úspěšného Juppa Heynckese, který se rozhodl skončit. Mnichovské mužstvo při soutěžním debutu chorvatského kouče v souboji o německý Superpohár deklasovalo 5:0 Eintracht Frankfurt, kde Kovač před Bayernem působil.

"Jsme dostatečně sebevědomí, abychom mohli říct, že chceme být německými šampiony," řekl novinářům Kovač. O titulu Bayernu nepochybují ani rivalové. "Budou mistry, protože mají nejlepší tým," prohlásil trenér Schalke Domenico Tedesco, jehož tým v minulé sezoně skončil druhý o propastných 21 bodů.

Bavorský gigant v přestupovém období moc aktivní nebyl. Nejvýraznější posilou je záložník Leon Goretzka, který přišel po vypršení smlouvy v Schalke. Bayern naopak prodal středopolaře Artura Vidala do Barcelony a křídelního hráče Douglase Costu do Juventusu Turín, kde už předtím hostoval. Naopak v Mnichově přes spekulace zůstal kanonýr Robert Lewandowski.

Nový ročník vyhlíží i Češi

Proti Bayernu by se v pátek měl postavit i český obránce Pavel Kadeřábek. Ten v létě prodloužil smlouvu do roku 2023, přestože o něj údajně usilovaly Inter Milán a AS Řím. Poslední rok v Hoffenheimu čeká mladého trenéra Juliana Nagelsmanna, jenž od příští sezony převezme Lipsko.

Nový víceletý kontrakt v srpnu podepsal i jiný reprezentant Jiří Pavlenka. Bývalý brankář Slavie v Brémách prožil skvělou debutovou sezonu a týmu výrazně pomohl k záchraně. Ve Werderu působí ještě další dva Češi, obránce Theodor Gebre Selassie a zkušený gólman Jaroslav Drobný.

Záložník Vladimír Darida začne čtvrtou sezonu v Hertě později, protože na začátku přípravy si poranil koleno. Osmadvacetiletý reprezentant by rád vylepšil minulý ročník, ve kterém nedal žádný gól a berlínské mužstvo obsadilo až desáté místo v tabulce.

Dortmund nastoupí pod novým trenérem

S novým trenérem do sezony vstoupí také Dortmund, na jehož lavičce Lucien Favre nahradil Petera Stögera. Borussia v létě získala záložníky Axela Witsela z čínského Tchien-ťinu a Thomase Delaneyho z Brém nebo Abdoua Dialla z Mohuče. Jiný obránce Sokratis Papastathopulos naopak přestoupil do Arsenalu, křídelní hráč Andrij Jarmolenko do West Hamu a záložník Gonzalo Castro do Stuttgartu.

Vestfálský celek by rád vylepšil čtvrtou pozici, ale boj o titul nevyhlašuje. "Čeká nás nový začátek, který potřebuje delší čas než jedno přestupové období. Musíme uznat, že Bayern Mnichov je momentálně top favorit," konstatoval Švýcar Favre.

Poprvé od konce druhé světové války bude v nejvyšší německé soutěži chybět Hamburk, který sestoupil společně s Kolínem nad Rýnem. Bundesligovými nováčky ročníku 2018/19 jsou Düsseldorf a Norimberk, kde působí český záložník Ondřej Petrák.