Ronaldo: Juventus má silný tým. Do tří let chci vyhrát Ligu mistrů

Fotbalista Cristiano Ronaldo poprvé od svého nedávného přestupu z Realu Madrid do Juventusu Turín prohlásil, že jeho hlavním cílem v novém angažmá je italskému celku pomoci k triumfu v Lize mistrů. "Stará dáma" na prvenství v nejprestižnější klubové soutěži čeká od roku 1996.

"Chci vyhrát Ligu mistrů s Juventusem. Zaměříme se na to s mými spoluhráči, ale zase tím nejsme posedlí. Půjdeme krok po kroku a uvidíme, jestli to bude tuto sezonu, v té další nebo až za tři roky," řekl Ronaldo, který vyhrál Ligu mistrů už pětkrát. Čtyřikrát se mu to povedlo s Realem a jednou s Manchesterem United.

"Pro tuhle sezonu je cílem klubu vyhrát italskou ligu, domácí pohár a samozřejmě dojít co nejdále v Lize mistrů. Jestli to bude až na vrchol, to se uvidí," dodal třiatřicetiletý portugalský reprezentant a historicky nejlepší střelec Ligy mistrů.

Ronaldo zatím odehrál v nové sezoně za Juventus jeden soutěžní zápas. V sobotním úvodním duelu italské ligy se sice gólově neprosadil, i tak ale turínský velkoklub po obratu vydřel výhru 3:2 na hřišti Chieva.

"Jsem maximálně šťastný. Tým je silný, a jak každý ví, Juventus je jedním z největších klubů na světě. Byl jsem pozitivně překvapen. Trénujeme tvrdě, dvakrát denně. Líbí se mi tréninkové metody a zaujetí, všechno je velmi profesionální," pochvaloval si Ronaldo.