VIDEO: Čechova šílená hrubka. Odkopem daroval gól soupeři

Pořád platí za jednoho z nejlepších brankářů světa, v Arsenalu je pro zápasy Premier League jasnou jedničkou. V úterním duelu na hřišti Swansea však Petr Čech předvedl hrozivou hrubku, která zapříčinila, že Gunners na půdě jednoho z nejhorších celků ligy nakonec prohráli 1:3. A vítězný gól padl právě po ohromné minele zkušeného pětatřicetiletého gólmana.



Arsenal začal lépe a po trefě Monreala se ve třiatřicáté minutě dostal do vedení. Krátce na to se však před Čechem objevil volný Clucas a střelou k bližší tyči vyrovnal. Týmy za nerozhodného stavu odešly do kabin a očekávalo se, že hosté ve druhé půli využijí vyšší individuální kvalitu.



Jednostranná statistika držení míče se sice po závěrečném hvizdu zastavila na procentuálním poměru 74:26 pro Arsenal, jenže tři body mohli slavit fotbalisté Swansea. Zásadní pro celý vývoj zápasu byl moment z jednašedesáté minuty. Domácí aktivně napadali rozehrávku mužstva kouče Wengera a stoper Mustafi se pod tlakem musel uchýlit k malé domů.



Balon sice Čechovi směřoval na silnější levou nohu, pokus o odkop mu však zoufale nevyšel. Míč lehce poskočil a český brankář jej podivným zákrokem posunul jen o několik metrů před sebe, přímo ke ghanskému útočníkovi Swansea Ayewovi, jemuž nedělalo problém uklidit jej do brány.

"Přestože chyby k fotbalu patří, vždy od sebe očekávám stoprocentní výkon. Nemám radost z chyby, kterou jsem teď udělal. Zítra zpátky do práce," uvedl Čech po utkání na svém twitteru.

Swansea se po dárečku od českého gólmana dostala do vedení, její vítězství pak ještě pět minut před koncem zpečetil Clucas. Domácí díky tříbodovému zisku poskočili na sedmnácté místo tabulky, Arsenal je šestý a nejvyšší příčky se mu vzdalují. Ze třinácti zápasů venku vyhrál jen třikrát, i proto se s nejlepšími opět měřit nemůže.