Vyhrát byla povinnost, snad už bude líp, věří Čech

Brankář Petr Čech si oddychl, že fotbalisté Arsenalu v sobotu po obratu porazili West Ham 3:1 a po úvodních dvou porážkách s Manchesterem City a Chelsea v nové sezoně Premier League poprvé bodovali. Bývalý český reprezentační gólman věří, že se tím "Kanonýři" odrazí k lepším výsledkům.

"Prohráli jsme první dva zápasy s Manchesterem City a Chelsea, takže bez jediného bodu v tabulce to snadné nebylo. Víceméně to pro nás byla povinnost, abychom vyhráli. Celý týden jsme mysleli na to, že musíme," řekl Čech pro své internetové stránky. "Teď už bude líp," dodal gólman.

Sobotní zápas se pro jeho tým nevyvíjel dobře. V 25. minutě poslal West Ham do vedení Marko Arnautovic, hned za pět minut však srovnal Nacho Monreal a v posledních 20 minutách Arsenal dokonal obrat.

"Vážím si toho, jak jsme zareagovali na inkasovaný gól. Nenastala žádná panika. Naštěstí nás to nijak nepoznamenalo. Naopak si myslím, že to byl impuls, abychom ukázali náš charakter a vykročili za výhrou. Použili jsme naše zbraně, abychom výsledek otočili," pochvaloval si Čech.

Blýskl se hlavně těsně před přestávkou za stavu 1:1. "I toho si vážím. Střílel Snodgrass z bezprostřední blízkosti a mně se podařilo rychle zmenšit střelecký úhel. Ve druhém poločase už se naše kvalita ukázala," podotkl Čech.

Prvního soutěžního vítězství se dočkal nový kouč Arsenalu Unai Emery. "Jsme šťastni za první tři body. Nutně jsme potřebovali před našimi fanoušky vítězství, to byl náš hlavní cíl," uvedl Emery. "Ale je jasné, že se musíme zlepšit. Hlavně v tom, abychom soupeře nepouštěli do tolika šancí jako dnes. Musíme najít správnou rovnováhu mezi útokem a obranou," prohlásil španělský kouč pro klubový web.