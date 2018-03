Liberec poprvé porazil Hradec, z těsné výhry se raduje i Plzeň

Liberce porazil ve třetím čtvrtfinálovém duelu play-off extraligy Hradec Králové 4:2 a snížil v sérii na 1:2. Dvěma góly a asistencí se na úspěchu Bílých Tygrů podílel útočník Marek Kvapil. Ve druhém pondělním čtvrtfinále se radovala Plzeň, která vyhrála na ledě Olomouce o gól díky trefě obránce Moravčíka z 52. minuty.

Krátce poté, co se první třetina přehoupla do druhé poloviny, se díky využité přesilovce radovali domácí. Na konci parádní souhry byl Kvapil, který celou akci ještě přikrášlil kličkou okolo Rybárova betonu a zakončil za jeho zády do prázdné branky. Hosté mohli ve 13. minutě odpovědět, Köhlerovu dobrou ránu po souhře s Bergrem ale brankář Will vyrazil betonem.

V 16. minutě už to bylo 2:0, když v závěru bleskové kombinace Bílých Tygrů dostal sice bek Pyrochta puk na brusle, dokázal si ho ale přikopnout na hůl a našel Ordoše, jemuž stačilo trefit prázdnou branku. Následovala ale blesková odpověď. Domácí fanoušci nestihli ani pořádně oslavit střelce gólu a o 25 vteřin později snížil Smoleňák. Liberečtí se pak ubránili po Jelínkově faulu, při Červeného pokusu pomohla Willovi branková konstrukce.

Nástup do druhého dějství byl patrně klíčový pro celé utkání. Will ustál šance hostů a ti následně místo vyrovnání potřetí inkasovali: Kvapil našel nahrávkou od zadního hrazení nekrytého Filippiho, který měl snadný úkol a také ho splnil. Smoleňák pak prováhal šanci k zakončení, ale jinak si Liberec dobře hlídal dvoubrankový náskok. Ještě před druhou přestávkou mohl zvýšit vedení Severočechů Lakatoš, jenže Rybár stihl zakročit.

Perné chvilky přineslo Bílým Tygrům oslabení po Stránského prohřešku na začátku 46. minuty, obhájci loňského stříbra však přestáli bez úhony závar po práci Smoleňáka na brankovišti i dvě Köhlerovy šance krátce po sobě. Čtvrtý gól Liberce, jímž korunoval výborný osobní výkon, ale i povedené vystoupení celého domácího týmu, dal v 55. minutě z dorážky Kvapil.

V čase 57:30 vykřesal jiskru naděje na zvrat po Willově chybě Červený, ale i přes dlouhou power play a Ševcův trest další góly nepřišly. Také proto, že Will své zaváhání odčinil v posledních vteřinách zákroky proti Dragounovi a Cingelovi.

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 3. zápas: Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 11. M. Kvapil (Bakoš, Filippi), 16. Ordoš (Pyrochta, Redenbach), 22. Filippi (M. Kvapil, Pyrochta), 55. M. Kvapil (Bakoš) - 16. Smoleňák (Cibulskis), 58. Červený (Berger, Koukal). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:4, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Plzeň urvala druhé vítězství, v sérii s Olomoucí tak vede 2:1

Oboustranně bojovný duel v úvodu přerušila na více než deset minut výměna plexiskla, které nevydrželo před trestnou lavicí tvrdou srážku domácího Strapáče s Hollwegem. Oba týmy po dobu opravy zamířily do šaten.

Po návratu na led otevřeli skóre v 10. minutě plzeňští hokejisté. Mertlovu střelu od modré čáry lehce tečoval obránce Vyrůbalík a brankář Konrád už na změnu letu kotouče nezareagoval. O pouhých 54 sekund později ale Kohouti srovnali skóre. Irgl z prostoru za brankou našel volného Strapáče, jenž trefil padajícího obránce soupeře a od jeho zad puk zaplachtil do sítě.

Škodovka dostala v úvodu druhé třetiny soupeře pod tlak, který také vyjádřila dvěma góly. V 26. minutě vložil do střely Jakuba Kindla hůl aktivní Hollweg a a o dvě minuty později přidal třetí branku Gulaš. Náskok Indiány ukolébal, polevili v důsledném bránění a bojovné Hanáky nastartoval gól v 31. minutě.

Brankář Konrád rozehrál kotouč do rohu kluziště Staňkovi, který našel křížným pasem ve středním pásmu najetého Irgla a ten po sólovém úniku překonal Svobodu. Před koncem druhé třetiny potrestal chybu v rozehrávce hostů Ostřížek vyrovnávacím gólem.

V závěrečné třetině Plzeň vytěžila z útočného pojetí více. Hanáky dlouho držel brankář Konrád, kterého překonal až v 52. minutě tvrdou střelou Moravčík. Olomouc se ještě v závěrečných dvou minutách snažila při power play vyrovnat, potřetí se jí to už ale nepodařilo. Plzeň venku vyhrála šestý z posledních osmi zápasů.