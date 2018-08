Nedvěd by měl rád na letním kempu Pastrňáka či Jaškina

Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd je přesvědčený o přínosu letního kempu, který dnes začal v Přerově, pro mladé hráče. Připustil, že přínos chtěl realizační tým ještě zvýšit účastí některých hráčů, kteří už si v NHL vydobyli jméno. Mezi adepty patřil i bostonský kanonýr David Pastrňák.

"I když ta hlavní myšlenka je jiná a zaměřená na to, aby mladí kluci přičichli k nároďáku, chtěli jsme i třeba Dmitrije Jaškina nebo Davida Pastrňáka," řekl Nedvěd novinářům.

"Myslím, že by to byla jedině dobrá možnost hlavně pro ty mladší, aby viděli takovéhle hráče při tréninku a jak k tomu přistupují. Ti hráči z NHL by tady šli všem příkladem, takže i z toho důvodu jsme o ně měli zájem. Pro ostatní by to byla motivace, kdyby tady viděli třeba 'Pastu' nebo Kubu Voráčka," uvedl Nedvěd.

Kvůli klubovým povinnostem, účasti na turnaji reprezentační dvacítky či zraněním se musela omluvit osmička oslovených hráčů. Mezi nimi i dva, kteří se na velkou scénu NHL vstoupit teprve chystají - brankář Pavel Francouz s útočníkem Martinem Kautem z Colorada. "Bavil jsem se s Joem Sakicem a ten mi řekl, ať to klidně hodím na něj, že nám je nepustí," zmínil Nedvěd rozhovor s legendou Avalanche, kde nyní bývalý skvělý útočník Sakic pracuje jako generální manažer.

"Olympiáda nebo mistrovství světa jsou samozřejmě něco jiného, ale tady v tom případě nechtěli riskovat, kdyby se náhodou něco stalo. To se jim může stát i kdekoliv jinde, ale je pravdou, že tohle jsou už plnohodnotné tréninky a viděli v tom určitou hrozbu. Respektujeme to a nemáme s tím vůbec žádný problém," podotkl Nedvěd.

Montreal (Michal Moravčík, David Sklenička) a Carolina (Petr Mrázek, Martin Nečas) naopak k účasti svých hráčů svolily bez výhrad. "Většina těch generálních manažerů s tím žádný problém neměla. Osobně si myslím, že pro ty kluky je to dobrá příprava. Mají samozřejmě možnosti si občas zajít někam zabruslit, ale myslím, že tohle je skvělá šance si před kempem dobře zatrénovat a připravit se na sezonu," řekl Nedvěd.

"Měli jsme i přes omluvenky a některá zranění z čeho vybírat. Nebylo to tak dramatické dát ten výběr dohromady, ale bude třeba na zvážení, zda to příště neudělat o týden, nebo i čtrnáct dní dříve," přemítal Nedvěd. "Pro nás je hlavně důležité, aby o to soustředění měli kluci zájem a chtěli přijet, nesmí to být kontraproduktivní," doplnil.

Ve funkci se rozkoukává, nečekané překážky zatím překonávat nemusel. Ale počítá i s nimi. "Dnes jsem tady vlastně první den v plné zátěži. Zatím mě ještě nic nepřekvapilo. V hokeji jako takovém se pohybuji celý život, ale určitě přijdou věci, které se i já budu muset ještě učit," uvedl Nedvěd.