Říha: Věříme, že se nám zase rozšíří národní tým mladými hráči

Reprezentační kapitola kouče Miloše Říhy začala v jeho rodném Přerově, kam sezval na přípravný kemp pár hokejistů z NHL, ale i těch, kteří bojují o své místo na výsluní v extralize. Věří, že akce bude přínosem pro všechny zúčastněné a mladším hráčům může pomoci v jejich dalším hokejovém růstu.

"Že je to v Přerově, to je z jednoho hlavního důvodu - Přerov nám vyhověl s hodinami, co potřebujeme jít na led. A předělal si celý svůj program. Nikde jinde jsme neuspěli, proto je to v Přerově," uvedl Říha.

Devětapadesátiletý trenér hájil barvy Přerova ještě během hráčské kariéry, před více než dvaceti lety ho i koučoval. "Stadion se venku změnil, vevnitř je to špatné, pořád stejné. Ale my tady nejsme kvůli podmínkám, jsme tu kvůli trénování. Čím skromněji začneme, o to budeme potom trošku bohatší," prohlásil Říha.

Od letního soustředění si slibuje možnost vidět, jak jsou na tom hráči technicky, ale i kondičně. "A také to, jak se umí v tom kempu chovat, než nám zase odjedou. Někteří už za nároďák hráli a tu šanci měli. Slibujeme si od toho také, že se nám rozšíří národní mužstvo mladými hráči, které si myslím, že pořád máme, ale je potřeba je vidět a pracovat s nimi," uvedl.

Připustil, že v Přerově už může být - kromě hráčů ze zámoří - řada těch, kteří by mohli bojovat o nominaci na turnaj Karjala, který bude v listopadu prvním herním testem sezony. "Budeme ty hráče samozřejmě sledovat. Starší kluky jsme nevzali schválně, protože víme, že v klubech hrají prim. A my je uvidíme, až budeme jezdit po extralize. Potřebovali jsme vidět ty, kteří tu šanci teprve dostanou, aby se ukázali."

Tréninky v Přerově trenéři rozdělili. Hráči se připravují kromě ledu také na suchu. "Není to klasická posilovna. Máme kondiční trenérku, s níž hráči dělají úponové prvky, někdy silové, jindy zase rychlostní. Je to nastavené tak, aby kluci pracovali celým tělem a zvykli si na to. Někteří z nich nepoužívají celé tělo a mají třeba břišní svaly velmi slabé. Snažíme se je naučit, co mají dělat. A chceme po nich, aby to dělali," zdůraznil Říha.

Dopoledne trénuje reprezentační výběr na dvě skupiny, odpoledne pospolu. "Odpoledne si něco zopakujeme a budeme hrát," přiblížil Říha. Pro hráče chystá i "domácí úkoly". "Myslím, že oni sami budou chtít. Promluvíme si s některými hráči, kteří jsou tomu týmu nejblíže, aby se dobře připravili, protože sami zjistíme, co mají za nedostatky. Někdo vršek, někdo spodek, někdo potřebuje technicky přidat. Určitě dostanou úkoly," řekl Říha.

Určitým vrcholem kempu nebude ostrý zápas, ale modelové utkání, které je naplánované na čtvrteční podvečer. "Původně jsem to měl napsané jako zápas Čechy - Morava, aby to mělo trošku náboj," smál se Říha. "Ale uvidíme s ohledem na to, kolik hráčů se postupně omluvilo. Uvidíme, jak nám to bude teď sedět," doplnil Říha.