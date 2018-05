Zvučné posily pro Švýcary, na MS dorazí Josi a Fiala

Sestavu Švýcarska na mistrovství světa v Dánsku doplní dva hráči z Nashvillu, který vypadl z play-off NHL s Winnipegem. Josi i Fiala by do Kodaně měli dorazit během nedělního dopoledne.

Švýcarský trenér Patrick Fischer čekal, jak dopadne série, ze které by mohl svůj výběr doplnit o velmi šikovné hokejisty. Proto si nechával dvě volná místa na soupisce a vyplatilo se. Helvétskému kříži totiž pomohou Josi a Fiala.

Roman Josi patří dlouhodobě k nejlepším švýcarským hokejistům. Sedmadvacetiletý obránce se ukáže již na svém pátém světovém šampionátu. Naposledy se účastnil mistrovství světa ve Švédsku, kde švýcarská reprezentace vybojovala stříbrné medaile a Josi byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.

V NHL si Josi získal velké jméno. V dresu Nashville odehrál už sedmou sezonu, během kterých stihl skoro pět set zápasů. Slušná čísla má i v kolonce kanadských bodů, kterých posbíral už skoro tři stovky.

O šest let mladší Kevin Fiala je teprve na prahu velké hokejové kariéry. To ovšem neznamená, že by pro Švýcary nebyl posilou. Přestože je mi teprve jednadvacet let, poprvé si na mistrovství světa zahrál už v roce 2014. Letos to pro něj bude celkově třetí světový šampionát.

Fiala má za sebou první kompletní sezonu v NHL, ve které za osmdesát utkání zaznamenal osmačtyřicet kanadských bodů.

V Nashvillu sice působí ještě jeden švýcarský hokejista. Na obránce Yannicka Webera už ale nezbylo místo. Na mistrovství světa se můžou představit jen dva ze zmíněné trojice a právě Weber si vytáhl pomyslného černého Petra.