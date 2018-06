Bůh byl s námi! Naše vyřazení by nedovolil, hlásí Messi

Nejdřív to vypadalo na pěknou blamáž, pak se v Rusku prolévaly "prozatímní" slzy štěstí. Argentinci byli po špatných výkonech ve skupině na pokraji vyřazení a s Nigérii nutně potřebovali vyhrát. To se jim i díky hvězdnému Messimu povedlo a po prohře Islandu s Chorvatskem postoupili dál. Messi na konci důležitého zápasu směrem k lavičce pronesl, že za Jihoameričany stál Bůh. A právě on podle něj nedovolil, aby finalista předchozího šampionátu vypadl.

Jejich fanoušci byli na infarkt. A na samotné hráče dopadla velká tíha. Po nepřesvědčivých výsledcích ve skupině nad Argentinci doslova visel pověstný Damoklův meč. V posledním zápase skupiny potřebovali nutně porazit Nigérii, jinak by na světovém šampionátu v Rusku skončili už po základní skupině.

Díky brankám Lionela Messiho a Markuse Roja nakonec zvítězili 2:1 a vzhledem k výsledku druhého utkání, v němž Chorvaté srazili Island, mohli Jihoameričané oslavit postup.

Hvězdnému Messimu i jeho spoluhráčům spadl ze srdce obrovský balvan. V posledních dnech se na hráče, a zejména na superstar Barcelony, valila vlna kritiky. Argentinci však v důležité bitvě ukázali, že se s nimi musí počítat.

"Vzhledem k naší situaci a k tomu, co bylo v sázce, si nepamatuju takové trápení. Kvůli předchozím výsledkům ve skupině jsme si prošli několika těžkými dny. Naštěstí jsme byli schopní dosáhnout našeho cíle. Byli jsme přesvědčení, že se to povede. A díky Bohu se to stalo," řekl po triumfu Lionel Messi.

Ani ten nezažíval v poslední době šťastné období. Fotbaloví příznivci i novináři se do něj pěkně obuli a na jeho výkonech nenechali nit suchou. Jedenatřicetiletý několikanásobný držitel Zlatého míče ale všechny kritiky umlčel gólem a dobrým výkonem ve chvíli, kdy to Argentina potřebovala nejvíc.

A podle jeho slov k výhře pomohl i Bůh. V devadesáté minutě totiž Messi něco křičel směrem k lavičce a nikdo prozatím neví, co to bylo. A každého to ihned začalo zajímat. Jedna verze říká, že se ptal, jak vypadá skóre ve druhém zápase. Druhá naopak to, že Messi dal velký podíl na výhře Bohu. "Věděl jsem, že Bůh je s námi. A nenechá nás vypadnout," měl utrousit směrem k lavičce.

Boha několikrát zmínil i v pozápasových rozhovorech. Z jeho slov je tak patrné, komu dává velký podíl za postup. Jednou už Argentina hrobníkovi z lopaty unikla, jak si ale povede dál? Zasáhne Messiho "Bůh" i v osmifinále?