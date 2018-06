Co tam dělají? Srbského viceprezidenta naštvali vidoerozhodčí

Srbové budou na porážku se Švýcarskem vzpomínat ještě hodně dlouho. Souboj evropských celku na fotbalovém mistrovství světa v Rusku v rámci skupiny E dopadl vítězně pro zemi helvétského kříže, která vyhrála 2:1 a přeskočila svého konkurenta v tabulce. Srby neštve ani tak porážka, jako spíš neodpískaná penalta ze 72. minuty za nerozhodného stavu.

V případě vítězství mohli slavit historický postup ze skupiny, po porážce se Švýcarskem jsou ale na pokraji vyřazení. Srbové si prohráli dobře rozehraný zápas, kdy v poločase vedli 1:0. Po obrátce stran však o naději body přišli gólem z poslední minuty. Nic z toho ale nemuselo být, kdyby se v závěru 72. minuty pískala penalta na Aleksandara Mitroviće, jehož ragbyovým způsobem poslali k zemi dva švýcarští obránci. Tento okamžik nemůže ještě teď překousnout srbský viceprezident tamější fotbalové asociace Savo Milošević.

"Nejsem člověk, který si stěžuje na porážku, ta mě bolí nejméně," začal Miloševič pro srbský web Alo. Po chvilce se ale pustil do novinky letošního šampionátu v podobě týmu videorozhodčích. "Možná se dá pochopit, že to rozhodčí neviděl na hřišti, ale to od toho jsme snad zavedli videorozhodčího. Co tam ti chlapi dělají?" směřoval svá slova k týmu arbitrů u obrazovek, jenž neohlásili zpětně hlavnímu sudímu Felixi Brychovi z Německa faul na Mitroviće uprostřed velkého vápna.

Srbům se podobná situace stala podruhé. Premiérově se cítili poškozeni od videorozhodčího již v prvním zápase proti Kostarice. "Je to skandální rozhodnutí. Proč jsme tedy zavedli asistenci u videa, když zřejmě platí pouze pro některé týmy," rozčiloval se dál Mitrović. Zatímco úvodní duel ve skupině dokázalo ještě Srbsko vyhrát, tak se Švýcarskem prohrálo, což znamená jediné. Aby postoupilo do osmifinále, tak bude muset v závěrečném vystoupení porazit Brazílii - jednoho z největších favoritů na titul.

Mitrović také podotkl, že Srbům prohrála zápas hloupá chyba. Po rohu Branislava Ivanoviće se míče trestuhodně ujali Švýcaři a Xherdan Shaqiri dokonal v úniku obrat na 2:1, což se na letošním MS stalo vůbec poprvé. Srbský viceprezident ale zároveň oznámil, že Srbové podali stížnost směrem k videorozhodčím. "Expertní tým nyní připravuje analýzu a v sobotu vše oznámíme veřejnosti," prohlásil Mitrović.

Srbové tak činí i proto, že dostali od Mezinárodní fotbalové asociace FIFA pokutu 10 000 švýcarských franků, za vytažení vlajky, která směřovala k situaci ohledně Kosova. Mitrović jako člen srbské asociace odpověděl na tento krok. "FIFA nemá stejné zacházení. To není možné. Musíme chránit naši integritu. Co by nás jinak čekalo proti Brazílii, kdybychom nezareagovali teď?" řekl Mitrović.