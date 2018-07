Kuka: Titul získá Anglie. Cavani je nejlepší hráč na světě

Fotbalový šampionát pomalu finišuje, už v úterý vypukne první ze dvou semifinálových soubojů. Nejprestižnější reprezentační turnaj bedlivě sleduje i bývalý český reprezentant Pavel Kuka, jenž má ve sbírce stříbrnou medaili z mistrovství Evropy 1996. Kanonýr a legenda pražské Slavie tipuje na celkové vítězství rozjetou Anglii. Velice si pochvaluje i atmosféru, jež v dějišti vrcholné akce panuje.

Blíží se semifinále světového šampionátu. Co říkáte na složení dvojic?

Myslím si, že až na penaltové rozstřely zatím postoupily všechny mančafty, které si to zasloužily.

Který vyřazený tým vám bude v semifinále nejvíce chybět?

Na oko zřejmě Brazílie. Já vždy říkám, že kdo vyhrál, tak postoupil právem a udělal pro úspěch něco navíc. Zásadní je, kdo se do této fáze dostal. Přeji to všem čtyřem týmům.

Francie vyzve rozjetou Belgii. Jaký očekáváte duel?

Bude to strašně vyrovnané, jako byly už i předchozí zápasy na šampionátu. Rozhodovat budou detaily, klidně může opět dojít na prodloužení a penalty. Belgičani se mi libí, Francie zatím hrála velmi suverénně, ale ve vzájemném souboji bude hlavní současná forma a individuální výkony jednotlivců.

Anglie zase narazí na Chorvaty.

Anglii jsem tipoval na mistra už před startem mistrovství světa. Chorvatsko je pro ně asi nejpřijatelnější možný soupeř, takže budu věřit, že se dostanou až do finále a budou bojovat o vytoužený titul. Kdyby v něm vyzvali Francii, byl by to velice důstojný závěr šampionátu.

Proč jste tipoval na titul zrovna "abion"?

Mají velice dobře poskládaný tým. Jsou tam mladí hráči, kteří jsou schopní fyzicky i fotbalově vydržet až do konce, a to může sehrát zásadní roli i v dalším utkání. Vždy říkám z legrace, že Angličani můžou vyhrát pouze pokud vypadnou Němci, což se splnilo. Věřím, že to už nyní dotáhnou a po dlouhé době budou mít důvod k velkým oslavám.

Tabulku střelců vede Harry Kane. Má šanci vyhrát zlatou kopačku turnaje?

Určitě má. Zatím Anglii táhne, hodně branek si připsal z pokutových kopů. Ale není zas až tak důležité, kdo ty góly dává.

Jaký hráč vás na MS nejvíce zaujal?

Je jich spoustu, jmenovat jednoho z té široké plejády fotbalistů není jednoduché. Ale zmínil bych třeba Edena Hazarda, to je plejer, který táhne celou reprezentaci. Stejně jako Kane může nejen brankami, ale i celkovým výkonem a opoutáváním pozornosti obránců rozhodnout celé utkání. Strašně mě zaujal i Kylian Mbappé. Na to, kolik má let, podává fantastické výkony, něco podobného jsem viděl naposledy možná u jeho krajana Henryho.

Jak naopak hodnotíte představení Cristiana Ronalda a Lionela Messiho? Čím vás nadchli, případně zklamali?

Ronaldo měl fenomenální start, vstřelil krásné branky a předvedl skvělé výkony. Nezklamal mě nikdo, když přecházíte z klubového fotbalu, kde je vše dlouhodobě poskládané a dané, je to složité. V reprezentaci se hraje úplně jiným stylem. Nejvíce mě mrzí, že se před čtvrtfinálovým zápasem zranil Edinson Cavani.

Proč zrovna on?

Je neuvěřitelně komplexní a zároveň velmi podceňovaný hráč. Ve svém klubu má silnou pozici, za mě je to nejlepší hráč na světě. Dokáže pracovat pro celé mužstvo, je platný v ofenzivě i v obranné fázi, navíc úspěšně plní roli střelce klíčových branek. Je škoda, že nedostal další šanci to potvrdit.

V čem vás šampionát prozatím nejvíce nadchl? Co ukázal?

Zaujaly mě především fantastické návštěvy a krásné stadiony. Nedočítáme se ani žádné negativní zprávy ohledně konfliktů mezi fanoušky, lidé se v Rusku baví fotbalem a užívají si jej. Zatím je to poklidné a doufám, že to vydrží až do samotného finále. Standart, který nastavili, je opravdu vysoký. Je vidět, že je to velká země.

Jak hodnotíte používání videa?

Pozitivně. Povedlo se odhalit či potvrdit některé chyby sudích. Žádný tým se nemůže cítit poškozený tak zásadně, že jej to třeba vyřadilo. Přestože nejsem úplný obdivovatel těchto technologií, je to výborné. Posuzování situací nezabírá mnoho času, video se používá jen v důležitých případech.