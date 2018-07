Neymar podal výkon hodný Oscara, Alves slavil na gauči

Brazílie si zahraje čtvrtfinále fotbalového šampionátu. Jeden z hlavních favoritů na celkový triumf se sice v prvním poločase duelu proti Mexiku trápil, v tom druhém však zabral a dokázal projít do další fáze. Hlavní zásluhu na postupu má především útočník Neymar, jenž se podepsal pod obě trefy. Zároveň opět předvedl i zbytečnou simulaci, která obletěla celý internet. Na sociálních sítích koluje i video slavícího Daniho Alvese.

Prodloužili postupovou šňůru. Reprezentanti Brazílie se dokázali na světovém šampionátu prokousat posedmé v řadě do čtvrtfinále, když vyřadili ambiciózní Mexiko. Pokračování na vrcholném turnaji zařídil "kanárkům" Neymar, největší hvězda Titova výběru. Útočník francouzského PSG nejprve v jednapadesáté minutě využil centru Williana, načež dvě minuty před koncem dorazil jeho střelu do branky střídající Roberto Firminho.

Výkon šestadvacetiletého rychlíka však opět zastínily zbytečné teatrální kousky, které předvedl i v zápasech skupinové fáze. "Nejlepší" herecký výkon ukázal ve třiasedmdesáté minutě, kdy mu lehce šlápl na nohu Miguel Layún. Ačkoliv došlo jen k drobnému kontaktu, Neymar se několik desítek vteřin svíjel na trávníku. Pár minut nato se už zase vesele proháněl po trávníku.

RT If You Feel Neymar Deserves An Oscar. 👏👏👏#BRAMEX #MEXBRA #WorldCup #Neymar #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/QH3aI5uWN4