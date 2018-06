Sedm gólů od Německa? Kdybych hrál, je to jiné, věří Neymar

Hvězdný útočník Neymar je přesvědčen, že pokud by před čtyřmi lety nebyl při semifinále domácího mistrovství světa zraněný, fotbalisté Brazílie by s Německem neutrpěli debakl 1:7. Potupná porážka ho stále straší, a na nadcházejícím šampionátu v Rusku by ji proto chtěl obhájcům trofeje vrátit.

Neymar kvůli zlomenině obratle před čtyřmi lety v Brazílii nedohrál čtvrtfinále a pak jen se zraněním sledoval, jak "Kanárci" prohráli 1:7 v semifinále s Německem a 0:3 v souboji o třetí místo s Nizozemskem.

"Jednoznačně bych si přál odehrát ten zápas znovu, se mnou na hřišti. Myslím, že výsledek by byl jiný, jsem si docela jistý," prohlásil Neymar před startem turnaje v Rusku.

"Ten zápas mě stále straší, nyní ale máme konečně možnost vymazat minulé mistrovství světa z hlavy. Možná potkáme Německo znovu a doufejme, že jim to oplatíme," přál si nejdražší fotbalista historie.

Útočník Paris St. Germain se před turnajem v Rusku stihl uzdravit z vážného zranění nohy a zasáhl do přípravných zápasů s Chorvatskem a v Rakousku. Oba odehrál ve velkém stylu a vstřelil v nich gól. I proto je společně s Argentincem Lionelem Messim největším favoritem na nejlepšího kanonýra šampionátu.

"Cítím se skvěle stejně jako moji spoluhráči. V celém týmu panuje obrovská pohoda a jsme natěšení na to, abychom dokázali velké věci. Zajímá nás jedině zlato," doplnil Neymar, jehož tým vstoupí do MS nedělním zápasem se Švýcarskem.