Varování pro MS: Pozor na HIV i alkohol, hlásí zdravotní ústav

Na možnou otravu alkoholem, infekční nemoci včetně malárie nebo vysoký výskyt HIV si musejí dát pozor návštěvníci mistrovství světa ve fotbale v Rusku. Na svém webu to oznámil český Státní zdravotní ústav. Zdravotníci doporučují lidem mimo jiné, aby měli v pořádku očkování, důkladně si myli ruce a při sexu používali ochranu. Mistrovství se koná od 14. června do 15. července.

Na území Ruska se mohou lidé podle ústavu setkat i s exotickými nemocemi. Ojediněle se objevují třeba malárie či západonilská horečka, vyšší je výskyt krymsko-konžské hemoragické horečky, především z oblasti kolem města Soči, které je jedním z dějišť šampionátu. Dále se objevily v Rusku tisíce případů hemoragické horečky s postižením ledvin způsobené hantavirem a další choroby mohou do Ruska přivézt návštěvníci mistrovství, třeba žlutou zimnici z Brazílie.

Rusko se také potýká se zvýšeným výskytem spalniček, příušnic a černého kašle. "Pro návštěvníky světového šampionátu tak platí doporučení mít v pořádku očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, záškrtu, tetanu, černému kašli, VHB, poliomyelitidě (dětská obrna), VHA a meningokokovým infekcím," oznámili pracovníci ústavu. Kromě toho by lidé měli dodržovat hygienické zásady - pravidelnou dezinfekci rukou, omývání ovoce a zeleniny pitnou vodou, pití balené nebo převařené vody a konzumaci tepelně upravených jídel.

Navíc zdravotníci důrazně doporučují používat ochranu při pohlavním styku. "V Ruské federaci je totiž nejvyšší výskyt HIV infekce v Evropě, jen v roce 2016 bylo diagnostikováno 103 000 nových případů," uvedl ústav. Virus HIV způsobuje nemoc AIDS.

V Rusku se také podle zdravotního ústavu objevují těžké, někdy i smrtelné otravy alkoholem. Proto je potřeba věnovat pozornost původu alkoholu.

Tuzemští fotbaloví fanoušci, kteří chtějí do Ruska vyrazit, by měli podle ústavu sledovat weby českého ministerstva zahraničí, Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) nebo Světové zdravotnické organizace (WHO Europe), kde se mohou objevit informace o aktuálních rizicích. Zájem o letenky na mistrovství je zatím mezi Čechy podle prodejců letenek malý. Poptávka vzrostla meziročně jen mírně. Svou roli hraje zřejmě to, že se česká reprezentace na šampionát nekvalifikovala.