MS začalo kanonádou: Rusové zničili Saúdy, vyhráli 5:0

Denis Cheryshev se svým gólem stal vůbec prvním hráčem v historii zahajovacích utkáních, který dokázal skórovat jako střídající hráč.

With that goal @Cheryshev becomes the first substitute to score in an Opening Match of the FIFA #WorldCup#WorldCup #RUS#RUSKSA pic.twitter.com/ItrUn9RMZq