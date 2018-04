MŠMT dalo na činnost sportovních svazů 1,27 miliardy korun.

Ministerstvo školství podpořilo letos činnost sportovních svazů 1,27 miliardy korun. Peníze rozdělilo ve třech výzvách, které jsou součástí nového programu Organizace sportu 2018. Na sportovní hry pošle úřad 700 milionů korun, na olympijské sporty 469 milionů a na další sporty nezařazené do olympijského programu 102 milionů korun. Dalších 135 milionů korun se chystá dát přímo klubům na sportování mládeže, trenéry a údržbu sportovišť. Informace úřad zveřejnil na svém webu.

Nejvíce peněz získá Fotbalová asociace ČR, která na svou činnost od ministerstva obdrží asi 378,6 milionu korun. Následuje Český svaz ledního hokeje s částkou zhruba 88,8 milionu. Kolem 50 milionů korun pošle ministerstvo volejbalistům, basketbalistům a florbalistům. Dotace ve výzvě pro sportovní hry rozdělí resort mezi 16 žadatelů. Nejméně z nich bude mít Český svaz vodního póla, a to 2,41 milionu korun.

O peníze na olympijské sporty se hlásilo 33 svazů. Největší část půjde na atletiku - 78 milionů korun. Tenis obdrží zhruba 55 milionů korun a lyžování asi 32,5 milionu korun. Například rychlobruslení dostane 2,89 milionu.

Zvlášť ministerstvo posuzovalo sportovní odvětví, která se nezařadila do první ani druhé výzvy. V této kategorii požádalo o peníze 40 svazů. Nejúspěšnější byl Český svaz orientačních sportů, který by měl obdržet 12,9 milionu korun. Zhruba o milion méně resort pošle na činnost svazu šachistů. Nejmenší částkou podpořilo ministerstvo Českou asociaci létajícího disku, která dostane 222.000 korun.

Dřívější programy na podporu činnosti sportovních organizací, sportovních svazů a školního a univerzitního sportu nahradil v únoru nový program Organizace sportu 2018. Celkově předpokládá výzvy v devíti oblastech. Ministerstvo se v něm chystá rozdělit 1,75 miliardy korun, tedy obdobnou částku jako loni.

Činnost svazů v různých sportech je podle náměstka pro řízení sportu Karla Kováře natolik rozdílná, že se jejich projekty nedají vzájemně zcela porovnávat. Dřívější program pro podporu činnosti sportovních svazů proto ministerstvo rozdělilo do tří výzev. Samostatné výzvy pak úřad připraví ještě pro motoristické sporty a bojové a úpolové sporty nezařazené do olympijského programu.

Ministerstvo nyní rozdělilo také část peněz z programu Můj klub. Zhruba 135 milionů korun pošle 644 klubům. Většinou se jedná o desetitisícové až stotisícové částky. Celkem 4431 spolků žádalo o zhruba 2,2 miliardy korun. Úřad má k dispozici částku 1,2 miliardy. "Intenzivně pracujeme na dalších žádostech, rovněž připravujeme zjednodušení byrokracie pro rok 2019," uvedl náměstek Kovář.

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta minulý týden uvedl, že jen na každoroční údržbu sportovišť by mělo jít kolem miliardy korun, nejlépe prostřednictvím samostatného dotačního programu, jako to bylo v minulosti. Program Můj klub podle něj není uspokojivý, protože se do něj nemohou hlásit například kluby, které nepracují s mládeží.