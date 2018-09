Ondra před MS trénoval jen na umělé stěně. Cítí se připravený

Lezec Adam Ondra po řadě skalních projektů věnoval poslední měsíc jen přípravě na umělé stěně. Chystal se na mistrovství světa, které začne ve čtvrtek v Innsbrucku. Přímo v dějišti šampionátu strávil týden v polovině srpna a přijel tam týden před začátkem MS. Před obhajobou zlata v lezení na obtížnost a stříbra v boulderingu se cítí být fit.

Pětadvacetiletý Ondra se i na lezení v přírodě připravuje hlavně na umělých stěnách. Trénink na MS měl přesto určitá specifika. "Je velký rozdíl třeba v boulderingu zaměřovat se na trošku jiné pohyby, než které jsou vyžadovány na skále. Hlavně na nějaké skoky. Zvláště ty skoky, které jsou koordinačně náročné, které nemají se skalním lezením opravdu nic společného, a vzdáleně to připomíná třeba i parkour. Tohle byla asi největší novinka, na kterou jsem se musel vrhnout v rámci toho měsíce přípravy," řekl Ondra ČTK.

Jeden z nejlepších světových lezců má ve sbírce osm medailí z MS. Z lezení na obtížnost, které je jeho prioritou, má tituly z posledních dvou MS. "Určitě vnímám, že budu obhajovat titul mistra světa v obtížnosti, ale snažím se na to nemyslet. Cítím se dobře a to mi snad dovoluje být klidný, že jsem dobře připravený. Zároveň čím se člověk cítí lépe, tím může pociťovat větší tlak. Chce si z toho faktu, že se člověk cítí dobře připraven, vzít to pozitivní," přemítal Ondra.

Na rozdíl od lezení ve skalách bude mít na mistrovství světa jasně daný okamžik, kdy musí předvést to nejlepší. "Je to zároveň něco, co na těch závodech mám rád. Je to prostě taková hra. Je třeba se dobře připravit a potom v té dané minutě podat co nejlepší výkon," komentoval to. "Co se týče té obtížnosti, tak potom v tom finálovém kole budu muset v pěti minutách ukázat všechno, co jsem za poslední měsíc, potažmo za poslední roky natrénoval. Což je psychicky velmi náročné, ale je to zajímavá hra a baví mě to, těším se na to," doplnil.

V Innsbrucku si vyzkouší i kombinaci, což je formát pro premiéru sportovního lezení na olympijských hrách 2020 v Tokiu. Kvůli tomu musel trénovat i lezení na rychlost, které ho dosud nezajímalo. Kombinaci ale pro tento šampionát bere jako doplněk ke svým hlavním disciplínám.