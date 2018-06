Splnil se mi sen, lepší závod jsem nezažil, řekl bronzový Rak

Pro bronzového kanoistu Tomáše Raka bylo mistrovství Evropy ve vodním slalomu před domácím publikem životním zážitkem. Přitom scházelo málo a do reprezentace se pro tuto sezonu vůbec nedostal. V boji o nominaci se dostal na třetí místo před Michala Jáněho až díky lepšímu umístění v závěrečném nominačním závodě v Troji.

Vidina ME v Praze ho hnala od chvíle, kdy se loni nedostal do reprezentace. "Vloni, když jsem vypadl z týmu, tak jsem říkal, že jet tady by byl splněný sen. Teď se to povýšilo," svěřil se novopečený medailista z ME. Nic lepšího než dnešní závod ještě v kariéře nezažil. "Je to super, úplně fantastická atmosféra. Měl jsem radost už po semifinále, že si můžu dát tady ještě jednu jízdu," líčil nadšeně.

Druhé místo v semifinále, které mu zajistilo předposlední startovní pozici ve finále, ho nesvazovalo. "Nějak jsem byl v klidu a fakt jsem se těšil. Bylo to asi jedno," řekl.

V sobotu spolukomentoval dění na evropském šampionátu pro Českou televizi. Nedbal na hlasy, že ho to může unavit nebo rozhodit. "Jsem říkal: 'Vždyť je to v pohodě, aspoň si projdu tu trať pořádně'," vyprávěl svěřenec Lukáše Kubričana.

A rozestavení branek, které zvolil Polák Popiela, bylo hodně netradiční. "Takové kombinace jsme tu snad ještě nejeli. Já to mám tak, že i když se mi něco nelíbí, snažím se na tom najít něco pozitivního. Řekl jsem si, že je dost silově náročná i delší. Já se docela vyžívám v silové přípravě, tak jsem si říkal, že by to mohla být moje výhoda," komentoval podobu finálové trati.

Dříve měl potíže se správným psychickým nastavením na závody. Například před loňskou nominací, kdy ho rychlé časy zbavily ostražitosti. "Šel jsem do nominace tak, že jsem se díval už dopředu na Evropu a že budu ladit na Evropu. A najednou jsem pokazil první závod, to mě vůbec nerozhodilo, až jsem se divil. Pak jsem pokazil druhý a už bylo vymalováno, to už se potom špatně dohání," vzpomínal.

Začal proto spolupracovat s mentálním koučem Mariánem Jelínkem. Boj o reprezentační dres s domácími konkurenty ale stále nemiluje. "Nominace je pro mě mnohem těžší než startovat tady, co se týče nervů a přípravy, aby byl člověk v nejlepší formě na tu nominaci," poznamenal.

Ve volných chvílích maluje. "Všechno možné, spíš takové krásy přírody. Od ženského těla až po krajiny s vodou," přiblížil. Kreslí od dětství. "Rodiče taky byli šikovní, máma je zahradní architektka, táta taky krásně kreslí, tak jsme s bráchou k tomu jako malí sedli a už nám to zůstalo." Občas některé obrazy i prodává.

Po dnešním životním úspěchu má stále velký sportovní sen. "Dostat se na olympiádu. To mi v roce 2016 nevyšlo, byl jsem náhradník. Víťa Gebas měl ale vynikající formu, takže tam zaslouženě jel. Já jsem ještě měl nějaké problémy se zraněním, takže jsem byl trošičku slabší, tak doufám, že se to povede příště," přál si. Před Tokiem 2020 ale bude muset opět bojovat s českými konkurenty o jediné místo na hrách.