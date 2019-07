ŽIVĚ: Peloton dojíždí čelo, Thomas a Sagan měli problém

Po druhém dni volna zahájili cyklisté na Tour de France závěrečný třetí týden rovinatou etapou, která by měla být příležitostí pro sprintery. Start i cíl má 16. etapa v Nimes, jezdce po předchozích náročných dnech v Pyrenejích tentokrát prověří hlavně počasí, neboť teploty mají sahat ke 40 stupňům Celsia.

Ve žlutém trikotu vedoucího závodníka opět pojede domácí Julian Alaphilippe, který je v čele od osmé etapy. Celkem už strávil na letošní Tour v roli lídra deset dní. Na druhého Brita Gerainta Thomase, který obhajuje loňské vítězství, má náskok 1:35 minuty.

Jediný český závodník ve startovním poli Roman Kreuziger figuruje na 14. příčce se ztrátou 11 minut na Alaphilippa. Od elitní desítky ho dělí přes pět minut.

16. etapu sledujeme podrobněji níže:

51 km do cíle: Peloton chytil výhodný vítr a pořádně zrychlil. Nyní ztrácí na vedoucí skupinku už jen půl minuty. Do kilometrů se očekává, že pětici sjedou úplně.

60 km do cíle: Nic nového se neudálo, rozestup mezi vedoucí pěticí a hlavní skupinou se všemi favority na celkové pořadí je stále okolo jedné minuty.

70 km do cíle: Peloton sjíždí náskok, ten v tuto chvíli dělá pouhých 55 sekund. Můžeme s jistotou říci, že dnes uvidíme klasický spurterský finiš.

80 km do cíle: Závodníky dnes sužuje silné vedro, proto je důležité se pravidelně osvěžovat. Další zajímavostí je, že Peter Sagan chtěl opravit nějakou závadu na svém kole slunečními brýlemi! Nakonec k němu ale dorazil mechanik a pomohl mu.

90 km do cíle: Vedoucí skupinka udržuje náskok. Na čele pelotonu se střídají Thomas De Gendt s Tony Martinem a jsou to oni, kdo hlídají minimální náskok.

100 km do cíle: Na trati nic nového. Peloton si udržuje rozumný rozestup, nyní činí 1 minutu a 20 sekund.

110 km do cíle: Body do sprinterské soutěže si rozdělili již známí jezdci jako: Rossetto, Viviani, Colbrelli nebo Sagan.

Jediné, co v dosavadním průběhu stojí za zmínku, je pád lídra stáje Ineos Gerainta Thomase. Loňský vítěz nezvládl jednu ze zatáček a skončil na zemi. Po rychlém servisu a pomoci jezdců týmu Ineos se však dostal poměrně rychle zpět do pelotonu a pokračuje dále.

💥 Crash for @GeraintThomas86! But it doesn't appear too serious for the defending champ, who is soon back on his way. 💪



💥 Plus de peur que de mal pour Geraint Thomas. Après une chute, le tenant du titre repart sans trop de difficultés. 💪#TDF2019 pic.twitter.com/EjCivc9aBC