Bö urval triumf v závěrečném sprintu, Moravec dojel patnáctý

Muži (15 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 36:43,8 (1), 2. Eberhard (Rak.) -0,6 (2), 3. Fillon Maillet -2,8 (1), 4. M. Fourcade (oba Fr.) -8,6 (1), 5. Christiansen (Nor.) -9,9 (1), 6. Desthieux (Fr.) -25,0 (2), 7. Peiffer (Něm.) -25,5 (2), 8. Weger (Švýc.) -26,9 (1), 9. Eder (Rak.) -33,0 (2), 10. T. Bö (Nor.) -33,4 (2), ...15. Moravec -47,4 (0), 18. Krčmář (oba ČR) -1:00,8 (1). Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 662, 2. Loginov (Rus.) 476, 3. M. Fourcade 428, 4. Desthieux 400, 5. Eder 394, 6. T. Bö 383, ...17. Moravec 226, 18. Krčmář 225. 14:40 závod žen (12,5 km)