Stíhačku ovládla domácí Wiererová, Češkám se nedařilo

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Wiererová (It.) 29:22,0 (1 tr. okruh), 2. Hermannová (Něm.) -9,5 (3), 3. Röiselandová (Nor.) -13,8 (3), 4. Öbergová (Švéd.) -22,3 (2), 5. Hinzová (Něm.) -26,8 (1), 6. I. Fialková (SR) -35,7 (2), 7. Preussová (Něm.) -40,6 (2), 8. Hauserová (Rak.) -51,4 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:03,2 (2), 10. Gasparinová (Švýc.) -1:07,4 (1), ...25. Davidová -1:53,2 (3), 42. Charvátová -3:07,4 (7), 44. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -3:12,8 (4). Průběžné pořadí SP (po 15 z 24 závodů): 1. Wiererová 605 b., 2. Eckhoffová (Nor.) 545, 3. Öbergová 522, 4. Hermannová 513, 5. Röiselandová 489, 6. Tandrevoldová (Nor.) 411, ...16. Davidová 280, 25. Charvátová 209, 34. Kristejn Puskarčíková 161, 61. Jislová (ČR) 40