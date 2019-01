Vittozziová nedala soupeřkám šanci, Češky selhaly na střelnici

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Vittozziová (It.) 32:32,9 (2), 2. Kuzminová (SR) -14,5 (4), 3. Chevalierová -27,9 (5), 4. Bescondová (obě Fr.) -36,2 (4), 5. Wiererová (It.) -37,4 (3), 6. Preussová (Něm.) -54,7 (2), 7. Dunkleeová (USA) -1:01,2 (5), 8. Öbergová (Švéd.) -1:03,2 (5), 9. Herrmannová (Něm.) -1:03,2 (4), 10. Krjuková (Běl.) -1:17,4 (4), ...21. Puskarčíková -2:17,1 (4), 42. Davidová (obě ČR) -3:44,2 (8). Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. Wiererová 438, 2. Vittozziová 396, 3. P. Fialková (SR) 374, 4. Chevalierová 329, 5. Kuzminová 327, 6. Röiselandová (Nor.) 309, ...35. Puskarčíková 101, 41. Davidová 79, 47. Vítková 69, 64. Charvátová 19, 73. Jislová (všechny ČR) 10. 15:00 stíhací závod 12,5 km muži.