"Co se tam ženská se*e!" Gólman se pustil do reportérky ČT

Ve svých třiadvaceti letech patří k nejnadějnějším brankářům českého hokeje. Dominik Hrachovina spojil svou dosavadní kariéru v dospělé kategorii s Finskem a v tamní lize získal s Tapparou Tampere už dva mistrovské tituly. Pozvánka do seniorské reprezentace mu ale zatím uniká, šikovný gólman proto i probíhající olympijský turnaj sleduje jen na dálku v televizi.



A když se mu něco nelíbí, neostýchá se to dát najevo. Po čtvrtfinálovém utkání národního týmu s Američany se na svém facebookovém profilu ostře pustil do reportérky České televize Dariny Vymětalíkové za její pozápasový rozhovor s trenérem Josefem Jandačem. Nelíbilo se mu, že se Vymětalíková ptala kouče na výhled do semifinále proti Rusku, ačkoliv olympijský výběr Kovalčuka a spol. si v té době musel postup v duelu s Norskem teprve vybojovat.



"Zase se jednou potvrdilo, co se ta Vymětalíková potažmo ženská se*e mezi hokej," napsal Hrachovina na Facebooku v kostrbaté větě bez jakýchkoliv interpunkčních znamének. "Čekají na vás Rusové? Jak si někdo může dovolit něco takového říct, když ten zápas ještě ani nezačali? Hnus," divil se mladý gólman, který reprezentační dres naposledy oblékl jako junior.





Jandač na otázku reagoval s úsměvem a připomněl Vymětalíkové, že Norům příliš nevěří. To se však nakonec ukázalo jako dobrá prognóza, olympijský výběr Rusů totiž své čtvrtfinále rozhodl v podstatě už v první třetině a nakonec vyhrál 6:1. Sama Vymětalíková si z urážek z úst šikovného brankáře nedělala těžkou hlavu.



"On mě strašně natíral už v Paříži," připomněla poslední světový šampionát. "Já se jen těším na to, až přijde do nároďáku (protože gólman je dobrej) a budeme spolu dělat rozhovory. To bude napětí," podotkla reportérka s nadsázkou na Twitteru. Hrachovinova doba v brance národního týmu dost možná jednou přijde, Pavel Francouz ale zatím svými výkony v Pchjongčchangu dělá všechno pro to, aby do ní v nejbližší budoucnosti jen tak někoho nepustil.

Hrachovina jej tak prozatím "předčil" alespoň v kontroverznosti svého vyjadřování. A jeho rozhovory s Vymětalíkovou mohou jednou být hodně zajímavé.