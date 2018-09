Putinovy návrhy na úpravu důchodové reformy prošly

Dolní komora ruského parlamentu projednává ve druhém čtení návrh důchodové reformy, který vyvolává protesty Rusů a přispěl i k nečekaným porážkám vládní strany Jednotné Rusko v nedávných komunálních volbách. Poslanci schválili návrhy prezidenta Vladimira Putina na zmírnění navrhované hranice důchodového věku žen.

Původní vládní návrh počítal s tím, že penzijní věk žen se zvýší z nynějších 55 na 63 let. Putin, který před lety zvyšování důchodového věku výslovně vyloučil, ve snaze zmírnit jeho dopady navrhl stanovit hranici o tři roky nižší, tedy 60 let. Návrh důchodového věku mužů ve výši 65 let místo dosavadních 60 se nezměnil. Prezidentův návrh dnes poslanci Státní dumy schválili jednohlasně.

Vpředvečer dnešní schůze obdržela podle agentury Interfax prezidentská kancelář protestní petici s miliony podpisů, která vyzývala Kreml k odvolání reformy. Před budovou sněmovny se shromáždilo několik stovek lidí s transparenty označujícími zvýšení důchodového věku za "genocidu" a s portréty Putina označenými nápisem "nepřítel lidu".

Nepopulární právní úpravu energicky využívá ruská parlamentní opozice, tedy komunisté a nacionalisté. Část jejich poslanců přišla na dnešní schůzi s tričky, na nichž byla přeškrtnutá čísla označující navrhovaný důchodový věk. Vysloužili si napomenutí předsedajícího s připomínkou, že parlamentní pravidla vyžadují důstojný oděv.

Podle posledních průzkumů veřejného mínění se proti důchodové reformě staví 75 procent Rusů, schvaluje ji jen kolem deseti procent dotázaných. Nejmenovaný zdroj z Kremlu dnes agentuře Interfax potvrdil, že nepopulární reforma byla důvodem porážky několika kandidátů Jednotného Ruska v nedávných gubernátorských volbách. "Odklad ale nebyl možný, ztratili bychom celý rok," poznamenal o reformě pracovník prezidentské kanceláře.

Vedení strany má prý zájem schválit důchodovou reformu co nejdřív, aby minimalizovalo negativní dopad na popularitu Jednotného Ruska i samotného prezidenta. Třetí, závěrečné čtení se má podle některých informací uskutečnit ještě tento týden.