Počet nemocných s akutními respiračními nemocemi na Vysočině dál klesá

Počet lidí s akutním respiračním onemocněním se na Vysočině za týden snížil takřka o 15 procent, na 100 tisíc obyvatel asi půlmilionového kraje nyní připadá 1616 nemocných. Obdobný pokles zaznamenali hygienici i týden před tím. Nejvyšší nemocnost je nyní mezi dětmi do pěti let. Řekla to mluvčí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jana Böhmová.

Laboratoře minulý týden potvrdily 67 případů chřipky, většinou typu A. "Co se týká RS virů, tam jsme zaznamenali 41 laboratorně ověřených případů, z toho byl jeden se závažným průběhem a bohužel s následným úmrtím. Jednalo se o opravdu starého člověka s mnoha přidruženými onemocněními," řekla Böhmová.

Nejnižší nemocnost je v posledním týdnu na Třebíčsku, kde v přepočtu na 100 tisíc obyvatel hygienici evidují 1061 nemocných. Nejvíc jich je při stejném přepočtu na Žďársku, kde je 2266 nemocných, o 14 procent méně než před týdnem. Nemocnost stagnuje na Jihlavsku, kde je druhý týden na 100 tisíc obyvatel přes 1700 nemocných.

V dalších okresech nemocných ubývá. "A důležité je, že počty klesají v rámci těch starších ročníků, to je pro nás dobrá zpráva. Nejvyšší nemocnost, co se týká akutních respiračních onemocnění, je mezi dětmi do pěti let," řekla Böhmová.

Zákaz návštěv, který krajské nemocnice vyhlásily kvůli vyšší nemocnosti na přelomu prosince a ledna do odvolání, už zrušila Nemocnice Jihlava. Návštěvy obnovila od 17. ledna.